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المديفر يستضيف شاعر الشيعة ويناقش أعمال العنف

عبر لقاء مع عادل اللباد أحد داعمي الحراك الشيعي

يناقش برنامج "ليوان المديفر"، الليلة، حكاية التنظيمات الحركية الشيعية في السعودية، ويستعرض تجربة المعارضة من الداخل والخارج وأعمال العنف والإرهاب، باستنطاق عادل اللباد؛ مؤلف كتاب "الانقلاب".

وكان اللباد؛ أحد داعمي الحراك الشيعي بالقطيف، واعتُقل على أثرها ودعم التجمعات التي نتج عنها قتل عددٍ من رجال الأمن قبل سنوات وسُمي شاعر الثورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المديفر يستضيف شاعر الشيعة ويناقش أعمال العنف
سبق

يناقش برنامج "ليوان المديفر"، الليلة، حكاية التنظيمات الحركية الشيعية في السعودية، ويستعرض تجربة المعارضة من الداخل والخارج وأعمال العنف والإرهاب، باستنطاق عادل اللباد؛ مؤلف كتاب "الانقلاب".

وكان اللباد؛ أحد داعمي الحراك الشيعي بالقطيف، واعتُقل على أثرها ودعم التجمعات التي نتج عنها قتل عددٍ من رجال الأمن قبل سنوات وسُمي شاعر الثورة.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
01:52 PM

المديفر يستضيف شاعر الشيعة ويناقش أعمال العنف

عبر لقاء مع عادل اللباد أحد داعمي الحراك الشيعي

A A A
بدر العتيبي - الرياض
35
17,229

يناقش برنامج "ليوان المديفر"، الليلة، حكاية التنظيمات الحركية الشيعية في السعودية، ويستعرض تجربة المعارضة من الداخل والخارج وأعمال العنف والإرهاب، باستنطاق عادل اللباد؛ مؤلف كتاب "الانقلاب".

وكان اللباد؛ أحد داعمي الحراك الشيعي بالقطيف، واعتُقل على أثرها ودعم التجمعات التي نتج عنها قتل عددٍ من رجال الأمن قبل سنوات وسُمي شاعر الثورة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,155
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,022
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,231
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,712

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