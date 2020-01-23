النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ سراة عبيدة يقف ميدانياً على العودة الحضورية لطلبة المرحلة الابتدائية

زار عددًا من المدارس واطلع على الإجراءات الاحترازية وقدم هدايا للطلاب

وقف محافظ سراة عبيدة، مسفر آل محضي، ميدانياً، صباح اليوم الأحد، على الانطلاقة الحضورية الآمنة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وذلك خلال زيارته لعدد من المدارس الابتدائية شملت مدرسة عبدالله بن عباس، الفاروق، بلال بن رباح" بمرافقة مدير تعليم المحافظة الدكتور حسن العلكمي.

واطلع محافظ سراة عبيدة على الإجراءات الاحترازية الوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة «وقاية»، والنماذج التشغيلية للمدارس، واستقبل الطلاب وقدم لهم الهدايا مرحباً بعودتهم لمقاعد الدراسة، وشارك في خطة التهيئة والاستقبال التي أعدتها المدرسة.

ونوه محافظ سراة عبيدة بالدعم السخي من القيادة الرشيدة، والجهود المميزة التي بذلتها وزارتا التعليم والصحة حتى أصبحت عودة الطلاب والطالبات في هذا اليوم عودة حضورية آمنة، مشيداً بالحضور المميز والحماس الذي شاهده لدى الطلاب واشتياقهم لهذه العودة والتي ستُسهم في تعزيز العملية التعليمية بنجاح

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ سراة عبيدة يقف ميدانياً على العودة الحضورية لطلبة المرحلة الابتدائية
سبق

وقف محافظ سراة عبيدة، مسفر آل محضي، ميدانياً، صباح اليوم الأحد، على الانطلاقة الحضورية الآمنة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وذلك خلال زيارته لعدد من المدارس الابتدائية شملت مدرسة عبدالله بن عباس، الفاروق، بلال بن رباح" بمرافقة مدير تعليم المحافظة الدكتور حسن العلكمي.

واطلع محافظ سراة عبيدة على الإجراءات الاحترازية الوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة «وقاية»، والنماذج التشغيلية للمدارس، واستقبل الطلاب وقدم لهم الهدايا مرحباً بعودتهم لمقاعد الدراسة، وشارك في خطة التهيئة والاستقبال التي أعدتها المدرسة.

ونوه محافظ سراة عبيدة بالدعم السخي من القيادة الرشيدة، والجهود المميزة التي بذلتها وزارتا التعليم والصحة حتى أصبحت عودة الطلاب والطالبات في هذا اليوم عودة حضورية آمنة، مشيداً بالحضور المميز والحماس الذي شاهده لدى الطلاب واشتياقهم لهذه العودة والتي ستُسهم في تعزيز العملية التعليمية بنجاح

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
03:19 PM

محافظ سراة عبيدة يقف ميدانياً على العودة الحضورية لطلبة المرحلة الابتدائية

زار عددًا من المدارس واطلع على الإجراءات الاحترازية وقدم هدايا للطلاب

A A A
علي حفول - سراة عبيدة
0
102

وقف محافظ سراة عبيدة، مسفر آل محضي، ميدانياً، صباح اليوم الأحد، على الانطلاقة الحضورية الآمنة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وذلك خلال زيارته لعدد من المدارس الابتدائية شملت مدرسة عبدالله بن عباس، الفاروق، بلال بن رباح" بمرافقة مدير تعليم المحافظة الدكتور حسن العلكمي.

واطلع محافظ سراة عبيدة على الإجراءات الاحترازية الوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة «وقاية»، والنماذج التشغيلية للمدارس، واستقبل الطلاب وقدم لهم الهدايا مرحباً بعودتهم لمقاعد الدراسة، وشارك في خطة التهيئة والاستقبال التي أعدتها المدرسة.

ونوه محافظ سراة عبيدة بالدعم السخي من القيادة الرشيدة، والجهود المميزة التي بذلتها وزارتا التعليم والصحة حتى أصبحت عودة الطلاب والطالبات في هذا اليوم عودة حضورية آمنة، مشيداً بالحضور المميز والحماس الذي شاهده لدى الطلاب واشتياقهم لهذه العودة والتي ستُسهم في تعزيز العملية التعليمية بنجاح

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,836
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,648
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,881
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,742

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة