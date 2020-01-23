محافظ سراة عبيدة يقف ميدانياً على العودة الحضورية لطلبة المرحلة الابتدائية

زار عددًا من المدارس واطلع على الإجراءات الاحترازية وقدم هدايا للطلاب

وقف محافظ سراة عبيدة، مسفر آل محضي، ميدانياً، صباح اليوم الأحد، على الانطلاقة الحضورية الآمنة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وذلك خلال زيارته لعدد من المدارس الابتدائية شملت مدرسة عبدالله بن عباس، الفاروق، بلال بن رباح" بمرافقة مدير تعليم المحافظة الدكتور حسن العلكمي.

واطلع محافظ سراة عبيدة على الإجراءات الاحترازية الوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة «وقاية»، والنماذج التشغيلية للمدارس، واستقبل الطلاب وقدم لهم الهدايا مرحباً بعودتهم لمقاعد الدراسة، وشارك في خطة التهيئة والاستقبال التي أعدتها المدرسة.

ونوه محافظ سراة عبيدة بالدعم السخي من القيادة الرشيدة، والجهود المميزة التي بذلتها وزارتا التعليم والصحة حتى أصبحت عودة الطلاب والطالبات في هذا اليوم عودة حضورية آمنة، مشيداً بالحضور المميز والحماس الذي شاهده لدى الطلاب واشتياقهم لهذه العودة والتي ستُسهم في تعزيز العملية التعليمية بنجاح