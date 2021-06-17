بدون أدوية.. مشروبات يومية تعالج احتقان الحلق بفاعلية

تخفف من الالتهابات ومضادة للأكسدة والبكتيريا

أعلنت أخصائية تغذية، أن الشاي الساخن خلافًا للرأي الشائع، لا يسبب تفاقم التهاب الحلق؛ بل يجب تناول الشاي ومواد غذائية معينة خلال العلاج.

وأشارت الدكتورة مارينا ماكيشا، عضو الجمعية الوطنية الروسية لأخصائيي التغذية في حديث تلفزيوني، إلى أنه في حالة المرض، يجب تناول شاي لا تتجاوز حرارته 60- 70 درجة مئوية مع الليمون؛ لأنه بخلاف ذلك سيسبب مشكلات إضافية.

وتقول وفق "روسيا اليوم": "عند إضافة الليمون إلى شاي بمثل هذه الحرارة، لا يفقد الليمون فوائده وبالذات فيتامين С".

وتضيف: يسبب الإكثار من شرب الشاي الأرق؛ لأن له تأثيرًا منشطًا لاحتوائه على نسبة عالية من الكافيين؛ لذلك تنصح بعدم تناول أكثر من 3- 4 أكواب من الشاي في اليوم.

وتشير الخبيرة، إلى خصائص المورس (مغلي الفواكه والثمار البرية) المفيدة. وتقول: "تحتوي ثمار العنبية حادة الخباء (Cranberry) وعنب الثور (cowberry) على حمض الكلوروجينيك، الذي له خصائص المضادات الحيوية النباتية الطبيعية. وكذلك العديد من مضادات الأكسدة اللازمة للشفاء بسرعة من المرض". ويمكن استخدام مغلي هذه الثمار في الغرغرة أيضًا.

وتابعت: استخدام العسل في حالات أمراض البرد ليس فعالًا؛ بل منتجات النحل: لقاح النحل (عبارة عن كرة أو كرية من لقاح الأزهار)، والعكبر أو صمغ النحل (البروبوليس)؛ حيث يجب مضغ نصف ملعقة شاي من لقاح النحل ومن ثم الامتناع عن شرب وتناول أي شيء لمدة 30 دقيقة.

ووفقًا لها، يساعد الأليسين الموجود في الثوم على تخفيف الالتهاب وله خصائص فعالة مضادة للبكتيريا. وللحصول على فائدة كاملة منه يجب هرس الثوم أو مضغه والاحتفاظ به بعض الوقت في تجويف الفم. ولا يُنصح أبدًا بوضع فصوص الثوم في الأنف لأنها تسبب تهيج الغشاء المخاطي.

وتشير الأخصائية، إلى أن الحليب ليس مفيدًا في حالات التهاب الحلق لأنه يحتوي على السكر؛ لكنه يساعد في حالات مرضية أخرى.