انهالت التهاني والتبريكات على مدير المركز الطبي بمعهد المديرية العامة للجوازات بالرياض، فادي بن محمد حمود مكرمي؛ بمناسبة صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة رائد.
و عبر "مكرمي" عن شكره وامتنانه على هذه الثقة، والتي ستكون داعماً له لمزيد من التقدم والمثابرة لخدمة وطنه، وتحقيق طموحات القيادة الرشيدة.
"مكرمي" إلى رتبة رائد
انهالت التهاني والتبريكات على مدير المركز الطبي بمعهد المديرية العامة للجوازات بالرياض، فادي بن محمد حمود مكرمي؛ بمناسبة صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة رائد.
و عبر "مكرمي" عن شكره وامتنانه على هذه الثقة، والتي ستكون داعماً له لمزيد من التقدم والمثابرة لخدمة وطنه، وتحقيق طموحات القيادة الرشيدة.
انهالت التهاني والتبريكات على مدير المركز الطبي بمعهد المديرية العامة للجوازات بالرياض، فادي بن محمد حمود مكرمي؛ بمناسبة صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة رائد.
"مكرمي" إلى رتبة رائد
انهالت التهاني والتبريكات على مدير المركز الطبي بمعهد المديرية العامة للجوازات بالرياض، فادي بن محمد حمود مكرمي؛ بمناسبة صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة رائد.
و عبر "مكرمي" عن شكره وامتنانه على هذه الثقة، والتي ستكون داعماً له لمزيد من التقدم والمثابرة لخدمة وطنه، وتحقيق طموحات القيادة الرشيدة.