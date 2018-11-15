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غداً.. انتهاء التسجيل المبكر في مؤتمر البحر الأحمر لطب العيون

يقام برعاية مستشار خادم الحرمين ويفتتحه محافظ جدة

يفتتح الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، في تمام الساعة السادسة من مساء الأربعاء القادم؛ فعاليات مؤتمر ومعرض البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون، الذي ينعقد خلال الفترة من 20 وحتى 23 من نوفمبر الجاري، بفندق ريتز كاولتون جدة، والذي ينتهي التسجيل المبكر فيه غدًا السبت.

ويقام المؤتمر برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ويحضر الافتتاح الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس الجمعية السعودية لطب العيون.

وثمن رئيس المؤتمر الدكتور علي بن محمد الخيري، ممثل الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الغربية؛ رعاية الأمير خالد الفيصل وحضور الأمير مشعل بن ماجد.

ونوّه إلى متابعة الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، رئيس الجمعية السعودية لطب العيون لهذا المؤتمر، الذي أضحى أحد المؤتمرات الطبية المتخصصة التي يحرص على تنفيذها بالصورة المثلى التي تواكب تطلعات خدمات طب العيون في المملكة، في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو الرقي بالخدمات الطبية بشكل عام.

مؤتمر البحر الأحمر طب العيون جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غداً.. انتهاء التسجيل المبكر في مؤتمر البحر الأحمر لطب العيون
سبق

يفتتح الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، في تمام الساعة السادسة من مساء الأربعاء القادم؛ فعاليات مؤتمر ومعرض البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون، الذي ينعقد خلال الفترة من 20 وحتى 23 من نوفمبر الجاري، بفندق ريتز كاولتون جدة، والذي ينتهي التسجيل المبكر فيه غدًا السبت.

ويقام المؤتمر برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ويحضر الافتتاح الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس الجمعية السعودية لطب العيون.

وثمن رئيس المؤتمر الدكتور علي بن محمد الخيري، ممثل الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الغربية؛ رعاية الأمير خالد الفيصل وحضور الأمير مشعل بن ماجد.

ونوّه إلى متابعة الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، رئيس الجمعية السعودية لطب العيون لهذا المؤتمر، الذي أضحى أحد المؤتمرات الطبية المتخصصة التي يحرص على تنفيذها بالصورة المثلى التي تواكب تطلعات خدمات طب العيون في المملكة، في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو الرقي بالخدمات الطبية بشكل عام.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
05:24 PM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
08:53 PM

غداً.. انتهاء التسجيل المبكر في مؤتمر البحر الأحمر لطب العيون

يقام برعاية مستشار خادم الحرمين ويفتتحه محافظ جدة

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علي السحاري - جدة
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يفتتح الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، في تمام الساعة السادسة من مساء الأربعاء القادم؛ فعاليات مؤتمر ومعرض البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون، الذي ينعقد خلال الفترة من 20 وحتى 23 من نوفمبر الجاري، بفندق ريتز كاولتون جدة، والذي ينتهي التسجيل المبكر فيه غدًا السبت.

ويقام المؤتمر برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ويحضر الافتتاح الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس الجمعية السعودية لطب العيون.

وثمن رئيس المؤتمر الدكتور علي بن محمد الخيري، ممثل الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الغربية؛ رعاية الأمير خالد الفيصل وحضور الأمير مشعل بن ماجد.

ونوّه إلى متابعة الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، رئيس الجمعية السعودية لطب العيون لهذا المؤتمر، الذي أضحى أحد المؤتمرات الطبية المتخصصة التي يحرص على تنفيذها بالصورة المثلى التي تواكب تطلعات خدمات طب العيون في المملكة، في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو الرقي بالخدمات الطبية بشكل عام.

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