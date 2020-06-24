ليبيا.. 44 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات
حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 639 إصابة
سجّلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و4 وفيات.
وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 639 إصابة والوفيات إلى 17 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 16 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 132 شخصًا.
ليبيا
فيروس كورونا الجديد
ليبيا.. 44 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-24
سجّلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و4 وفيات.
وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 639 إصابة والوفيات إلى 17 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 16 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 132 شخصًا.
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
11:25 AM
ليبيا.. 44 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات
حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 639 إصابة
سجّلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و4 وفيات.
وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 639 إصابة والوفيات إلى 17 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 16 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 132 شخصًا.