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"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

ضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الشرقية والجوف والشمالية وتبوك والمرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية تُسبَق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، المدينة المنورة) تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، تشمل السواحل؛ خاصةً الجنوبية منها، كذلك على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة)، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية).

وأشار تقرير هيئة الأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، شمالية غربية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية تُسبَق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، المدينة المنورة) تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، تشمل السواحل؛ خاصةً الجنوبية منها، كذلك على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة)، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية).

وأشار تقرير هيئة الأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، شمالية غربية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
08:18 AM

"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

ضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الشرقية والجوف والشمالية وتبوك والمرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية تُسبَق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، المدينة المنورة) تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، تشمل السواحل؛ خاصةً الجنوبية منها، كذلك على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة)، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية).

وأشار تقرير هيئة الأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، شمالية غربية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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