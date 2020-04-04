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ارتفاع عدد المصابين بكورونا في السنغال والكونغو

بوركينا فاسو تسجل 14 حالة جديدة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في بوركينا فاسو، إلى 302 بعد تسجيل 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة.

وأكدت وزارة الصحة في بوركينا فاسو أنها سجلت 47 حالة شفاء منذ بداية انتشار الفيروس داخل البلاد.

وكانت بوركينا فاسو قد أعلنت أمس عن تسجيل 21 إصابة جديدة ووفاة شخصين.

من ناحية أخرى، سجلت السنغال 12 حالة مؤكدة جديدة من فيروس كورونا؛ 7 حالات منها وافدة من دولة أفريقية، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 187 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي السنغالية، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا أمس، وهي للرئيس السابق لنادي مرسيليا الفرنسي باب ضيوف.

كما أعلنت وزيرة الصحة والسكان الكونغولية جاكلين ليديا ميكولو، أن الكونغو سجلت 19 حالة مؤكدة جديدة من فيروس كورونا؛ مما رفع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بـالوباء إلى 41 مصابًا.

وكانت الكونغو قد أعلنت في وقت سابق عن وفاة رئيسها السابق جاك يواكيم يومبي أوبانغو، بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك إثر تدهور حالته الصحية عن عمر يناهز 81 عامًا.

فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع عدد المصابين بكورونا في السنغال والكونغو
سبق

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في بوركينا فاسو، إلى 302 بعد تسجيل 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة.

وأكدت وزارة الصحة في بوركينا فاسو أنها سجلت 47 حالة شفاء منذ بداية انتشار الفيروس داخل البلاد.

وكانت بوركينا فاسو قد أعلنت أمس عن تسجيل 21 إصابة جديدة ووفاة شخصين.

من ناحية أخرى، سجلت السنغال 12 حالة مؤكدة جديدة من فيروس كورونا؛ 7 حالات منها وافدة من دولة أفريقية، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 187 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي السنغالية، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا أمس، وهي للرئيس السابق لنادي مرسيليا الفرنسي باب ضيوف.

كما أعلنت وزيرة الصحة والسكان الكونغولية جاكلين ليديا ميكولو، أن الكونغو سجلت 19 حالة مؤكدة جديدة من فيروس كورونا؛ مما رفع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بـالوباء إلى 41 مصابًا.

وكانت الكونغو قد أعلنت في وقت سابق عن وفاة رئيسها السابق جاك يواكيم يومبي أوبانغو، بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك إثر تدهور حالته الصحية عن عمر يناهز 81 عامًا.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
10:24 AM

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في السنغال والكونغو

بوركينا فاسو تسجل 14 حالة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في بوركينا فاسو، إلى 302 بعد تسجيل 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة.

وأكدت وزارة الصحة في بوركينا فاسو أنها سجلت 47 حالة شفاء منذ بداية انتشار الفيروس داخل البلاد.

وكانت بوركينا فاسو قد أعلنت أمس عن تسجيل 21 إصابة جديدة ووفاة شخصين.

من ناحية أخرى، سجلت السنغال 12 حالة مؤكدة جديدة من فيروس كورونا؛ 7 حالات منها وافدة من دولة أفريقية، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 187 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي السنغالية، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا أمس، وهي للرئيس السابق لنادي مرسيليا الفرنسي باب ضيوف.

كما أعلنت وزيرة الصحة والسكان الكونغولية جاكلين ليديا ميكولو، أن الكونغو سجلت 19 حالة مؤكدة جديدة من فيروس كورونا؛ مما رفع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بـالوباء إلى 41 مصابًا.

وكانت الكونغو قد أعلنت في وقت سابق عن وفاة رئيسها السابق جاك يواكيم يومبي أوبانغو، بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك إثر تدهور حالته الصحية عن عمر يناهز 81 عامًا.

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