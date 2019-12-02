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بالفيديو .. سد شيبانة بسبت العلايا منتزه سياحي بارز ينتظر الاهتمام

يعد مقصداً سياحياً للزوّار من محبي الطبيعة.. و"سبق" توثّق

تُعد بحيرة سد شيبانة بسبت العلايا، أحد المواقع السياحية البارزة بمحافظة بلقرن لما تضفيه البحيرة من جمال طبيعي.

ويأمل الأهالي من الجهة المختصة استغلال الإمكانات الطبيعية للموقع وتوظيفها بما يحقق الراحة والمتعة للزائرين ويعزز الجمال الطبيعي للموقع المحاذي لبحيرة السد.

ووثقت "سبق"، ظهر اليوم الاثنين، جمال بحيرة السد في مقطع فيديو. يؤكد أن المنتزه يعد مقصداً سياحياً للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة.

بحيرة سد شيبانة بسبت العلايا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. سد شيبانة بسبت العلايا منتزه سياحي بارز ينتظر الاهتمام
سبق

تُعد بحيرة سد شيبانة بسبت العلايا، أحد المواقع السياحية البارزة بمحافظة بلقرن لما تضفيه البحيرة من جمال طبيعي.

ويأمل الأهالي من الجهة المختصة استغلال الإمكانات الطبيعية للموقع وتوظيفها بما يحقق الراحة والمتعة للزائرين ويعزز الجمال الطبيعي للموقع المحاذي لبحيرة السد.

ووثقت "سبق"، ظهر اليوم الاثنين، جمال بحيرة السد في مقطع فيديو. يؤكد أن المنتزه يعد مقصداً سياحياً للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
04:36 PM

بالفيديو .. سد شيبانة بسبت العلايا منتزه سياحي بارز ينتظر الاهتمام

يعد مقصداً سياحياً للزوّار من محبي الطبيعة.. و"سبق" توثّق

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سويد الحارثي - بلقرن
1
2,565

تُعد بحيرة سد شيبانة بسبت العلايا، أحد المواقع السياحية البارزة بمحافظة بلقرن لما تضفيه البحيرة من جمال طبيعي.

ويأمل الأهالي من الجهة المختصة استغلال الإمكانات الطبيعية للموقع وتوظيفها بما يحقق الراحة والمتعة للزائرين ويعزز الجمال الطبيعي للموقع المحاذي لبحيرة السد.

ووثقت "سبق"، ظهر اليوم الاثنين، جمال بحيرة السد في مقطع فيديو. يؤكد أن المنتزه يعد مقصداً سياحياً للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة.

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