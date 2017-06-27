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9 أهداف لدليل توطين وظائف التشغيل والصيانة تسهم في توظيف المواطنين والمواطنات

ستسهم في نمو القطاع وتطويره وتوسعه في استقطاب المواطنين وتنمية المحتوى المحلي

أوضحت الجهات الحكومية المشاركة في رفع نسب التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تسهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، أن دليل التوطين، الذي صدر بقرار وزاري من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يحقق 9 أهداف رئيسة ستسهم في نمو القطاع وتطويره وتوسعه في استقطاب وتوظيف المواطنين والمواطنات، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي بالاقتصاد الوطني.

وهدف الدليل إلى إيضاح وتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، ورفع نسب التوطين في القطاع، وتحديد الحد الأدنى للرواتب، ووضع آلية لتدريب وتطوير قدرات السعوديين، ومتابعة الأداء والتطور الوظيفي لموظفي القطاع مع نقل المعرفة لهم، وكذلك نقل الموظفين للعقود البديلة في القطاع لتحقيق الاستدامة الوظيفية، كما يقدم الدليل شرحًا للمستويات والفئات الوظيفية المستهدفة، ولآلية نشر الإعلانات الوظيفية والتوظيف في القطاع، وكذلك قياس أداء الجهات العامة في توطين العقود، وإيضاح آلية تحديد الغرامات لمخالفات تطبيق الدليل.

ويسهم الدليل في تزويد الجهات العامة بجميع الإجراءات اللازمة والمتطلبات لعملية التوطين في عقود التشغيل والصيانة، بدءًا من مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة، ومتطلبات التوطين فيها، وتحديد الفئات والمستويات الوظيفية للوظائف، ونسب التوطين لكل فئة ومستوى وظيفي، وذلك ليتمكن المقاولون من الاطلاع على متطلبات التوطين وتقديم عروضهم الفنية والمالية بناءً على ذلك، ومرورًا بتنفيذ العقود، وتمكين الموظفين من أداء مهامهم المطلوبة وتوفير التدريب والتطوير ونقل الخبرة، وحتى الاستلام النهائي للمشروع.
ومن مبدأ توفير فرص متكافئة لجميع السعوديين الباحثين عن عمل في قطاع التشغيل والصيانة، فإن الدليل يلزم الجهات العامة، بتضمين فقرة في كراسة المنافسة، لإلزام المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد.

وتضمن الدليل، تحديد نسب التوطين لكل الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية المختلفة، وراعت التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 30% و100%، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا و30% للوظائف الهندسية والتخصصية، بالإضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم.

وحدد الدليل متطلبات التأهيل والتطوير المهني للكوادر الوطنية في تلك العقود، وضرورة وجود وصف وظيفي لهذه الوظائف، وأهمية قيام الجهة بدورها في متابعة الأداء والتطور الوظيفي لهم، كما راعى الدليل تحديد الحد الأدنى للرواتب لكل فئة ومستوى وظيفي، بالإضافة إلى آلية نقل الموظفين للعقود الجديدة، لضمان تحقيق الأمان الوظيفي والتطوير، بما ينعكس على الكفاءة التشغيلية والجودة المطلوبة للعقد.

ويمكن لمنشآت التشغيل والصيانة، الاطلاع على دليل التوطين، عبر الرابط التالي: https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/83956_0.pdf، كما يمكنها الإعلان عن وظائف القطاع عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، من خلال الرابط: www.taqat.sa.
يذكر أن 6 جهات حكومية تتشارك في توطين قطاع التشغيل والصيانة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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9 أهداف لدليل توطين وظائف التشغيل والصيانة تسهم في توظيف المواطنين والمواطنات
سبق

أوضحت الجهات الحكومية المشاركة في رفع نسب التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تسهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، أن دليل التوطين، الذي صدر بقرار وزاري من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يحقق 9 أهداف رئيسة ستسهم في نمو القطاع وتطويره وتوسعه في استقطاب وتوظيف المواطنين والمواطنات، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي بالاقتصاد الوطني.

وهدف الدليل إلى إيضاح وتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، ورفع نسب التوطين في القطاع، وتحديد الحد الأدنى للرواتب، ووضع آلية لتدريب وتطوير قدرات السعوديين، ومتابعة الأداء والتطور الوظيفي لموظفي القطاع مع نقل المعرفة لهم، وكذلك نقل الموظفين للعقود البديلة في القطاع لتحقيق الاستدامة الوظيفية، كما يقدم الدليل شرحًا للمستويات والفئات الوظيفية المستهدفة، ولآلية نشر الإعلانات الوظيفية والتوظيف في القطاع، وكذلك قياس أداء الجهات العامة في توطين العقود، وإيضاح آلية تحديد الغرامات لمخالفات تطبيق الدليل.

ويسهم الدليل في تزويد الجهات العامة بجميع الإجراءات اللازمة والمتطلبات لعملية التوطين في عقود التشغيل والصيانة، بدءًا من مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة، ومتطلبات التوطين فيها، وتحديد الفئات والمستويات الوظيفية للوظائف، ونسب التوطين لكل فئة ومستوى وظيفي، وذلك ليتمكن المقاولون من الاطلاع على متطلبات التوطين وتقديم عروضهم الفنية والمالية بناءً على ذلك، ومرورًا بتنفيذ العقود، وتمكين الموظفين من أداء مهامهم المطلوبة وتوفير التدريب والتطوير ونقل الخبرة، وحتى الاستلام النهائي للمشروع.
ومن مبدأ توفير فرص متكافئة لجميع السعوديين الباحثين عن عمل في قطاع التشغيل والصيانة، فإن الدليل يلزم الجهات العامة، بتضمين فقرة في كراسة المنافسة، لإلزام المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد.

وتضمن الدليل، تحديد نسب التوطين لكل الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية المختلفة، وراعت التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 30% و100%، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا و30% للوظائف الهندسية والتخصصية، بالإضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم.

وحدد الدليل متطلبات التأهيل والتطوير المهني للكوادر الوطنية في تلك العقود، وضرورة وجود وصف وظيفي لهذه الوظائف، وأهمية قيام الجهة بدورها في متابعة الأداء والتطور الوظيفي لهم، كما راعى الدليل تحديد الحد الأدنى للرواتب لكل فئة ومستوى وظيفي، بالإضافة إلى آلية نقل الموظفين للعقود الجديدة، لضمان تحقيق الأمان الوظيفي والتطوير، بما ينعكس على الكفاءة التشغيلية والجودة المطلوبة للعقد.

ويمكن لمنشآت التشغيل والصيانة، الاطلاع على دليل التوطين، عبر الرابط التالي: https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/83956_0.pdf، كما يمكنها الإعلان عن وظائف القطاع عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، من خلال الرابط: www.taqat.sa.
يذكر أن 6 جهات حكومية تتشارك في توطين قطاع التشغيل والصيانة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
02:32 PM

9 أهداف لدليل توطين وظائف التشغيل والصيانة تسهم في توظيف المواطنين والمواطنات

ستسهم في نمو القطاع وتطويره وتوسعه في استقطاب المواطنين وتنمية المحتوى المحلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضحت الجهات الحكومية المشاركة في رفع نسب التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تسهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، أن دليل التوطين، الذي صدر بقرار وزاري من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يحقق 9 أهداف رئيسة ستسهم في نمو القطاع وتطويره وتوسعه في استقطاب وتوظيف المواطنين والمواطنات، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي بالاقتصاد الوطني.

وهدف الدليل إلى إيضاح وتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، ورفع نسب التوطين في القطاع، وتحديد الحد الأدنى للرواتب، ووضع آلية لتدريب وتطوير قدرات السعوديين، ومتابعة الأداء والتطور الوظيفي لموظفي القطاع مع نقل المعرفة لهم، وكذلك نقل الموظفين للعقود البديلة في القطاع لتحقيق الاستدامة الوظيفية، كما يقدم الدليل شرحًا للمستويات والفئات الوظيفية المستهدفة، ولآلية نشر الإعلانات الوظيفية والتوظيف في القطاع، وكذلك قياس أداء الجهات العامة في توطين العقود، وإيضاح آلية تحديد الغرامات لمخالفات تطبيق الدليل.

ويسهم الدليل في تزويد الجهات العامة بجميع الإجراءات اللازمة والمتطلبات لعملية التوطين في عقود التشغيل والصيانة، بدءًا من مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة، ومتطلبات التوطين فيها، وتحديد الفئات والمستويات الوظيفية للوظائف، ونسب التوطين لكل فئة ومستوى وظيفي، وذلك ليتمكن المقاولون من الاطلاع على متطلبات التوطين وتقديم عروضهم الفنية والمالية بناءً على ذلك، ومرورًا بتنفيذ العقود، وتمكين الموظفين من أداء مهامهم المطلوبة وتوفير التدريب والتطوير ونقل الخبرة، وحتى الاستلام النهائي للمشروع.
ومن مبدأ توفير فرص متكافئة لجميع السعوديين الباحثين عن عمل في قطاع التشغيل والصيانة، فإن الدليل يلزم الجهات العامة، بتضمين فقرة في كراسة المنافسة، لإلزام المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد.

وتضمن الدليل، تحديد نسب التوطين لكل الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية المختلفة، وراعت التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 30% و100%، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا و30% للوظائف الهندسية والتخصصية، بالإضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم.

وحدد الدليل متطلبات التأهيل والتطوير المهني للكوادر الوطنية في تلك العقود، وضرورة وجود وصف وظيفي لهذه الوظائف، وأهمية قيام الجهة بدورها في متابعة الأداء والتطور الوظيفي لهم، كما راعى الدليل تحديد الحد الأدنى للرواتب لكل فئة ومستوى وظيفي، بالإضافة إلى آلية نقل الموظفين للعقود الجديدة، لضمان تحقيق الأمان الوظيفي والتطوير، بما ينعكس على الكفاءة التشغيلية والجودة المطلوبة للعقد.

ويمكن لمنشآت التشغيل والصيانة، الاطلاع على دليل التوطين، عبر الرابط التالي: https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/83956_0.pdf، كما يمكنها الإعلان عن وظائف القطاع عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، من خلال الرابط: www.taqat.sa.
يذكر أن 6 جهات حكومية تتشارك في توطين قطاع التشغيل والصيانة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

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