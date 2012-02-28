سامسونج" تعلن قراراً "صادماً" بعد أيام من إطلاقها "جلاكسي إس 9"

وفقاً لتصريحات رئيسها التنفيذي في مدينة برشلونة

"قرار صادم"، هذا ما وصفت به تقارير صحفية عالمية، إعلان شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية الجديد، بعد أيام من إطلاقها هاتفها الأحدث "جلاكسي إس 9".

وأشار موقع "بي جي آر" التقني الصيني، إلى أن كل من ينتظر "جلاكسي إس 10"، عليه أن ينسى الأمر، فالشركة قررت التوقف عن إطلاق سلسلة "جلاكسي إس".

وكانت "سامسونج" قد بدأت سلسلة "جلاكسي إس" منذ عام 2010.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الكورية الجنوبية، دي جيه كوه، تصريحات للصحفيين بمدينة برشلونة الإسباني، إن هواتف "جلاكسي إس" ستكون الأخيرة.

ونقل الموقع الصيني عن مصدر من داخل الشركة أن العام المقبل، سيتم تغيير اسم السلسلة مع الاحتفاظ بكلمة "جلاكسي".

ويفتح ذلك الأمر الباب أمام تكهنات سابقة، كانت أشارت إلى أن "سامسونج" تنوي أن تعتمد اسم "جلاكسي إكس" في هواتفها المقبلة، خاصة وأنه كان اسماً مقترحاً لهواتفها القابلة للطي.