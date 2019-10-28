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"تقني الرياض" تطلق المرحلة الخامسة من "أتقن"

أنهت تدريب أكثر من 29 ألفًا في الدورات السابقة

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة الرياض، أمس الأحد، برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" في مرحلته الخامسة بجميع منشآتها التدريبية، ولمدة أربعة أسابيع، من خلال البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع ctc.tvtc.gov.sa.

وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عبدالرحمن المقبل، إن المؤسسة قدمت خلال هذا العام في المرحلة الخامسة من برنامج "أتقن" برامج تدريبية عدة موجهة للمجتمع في الفترة المسائية لمدة أربعة أيام من كل أسبوع، بمعدل أربع ساعات يوميًا.

وأضاف: تتيح المؤسسة دورات تدريبية متناسبة مع الجنسين "بنين وبنات"، موضحة في بوابة التقديم الإلكترونية.

ويشترك البنين والبنات في برامج تدريبية تتمثل في "شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، إضافة إلى دورة تدريبية في مايكروسوفت أوفيس، وأمن المعلومات (الأمن السيبراني)، ومهارات حساب ضريبة القيمة المضافة، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، صيانة الجوال، وإدارة الفعاليات والمناسبات، وأساسيات المونتاج وتحرير الفيديو.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنهت تدريب أكثر من 29 ألف متدرب ومتدربة في المراحل السابقة من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" لإكسابهم المهارات اللازمة التي يحتاجها أفراد المجتمع.

كما سجلت أعداد المتقدمين في المراحل السابقة 111,798 متقدمًا ومتقدمة، وكان العدد المستهدف للتدريب 17500 متدرب ومتدربة، محققة بذلك نسبة بلغت 170% تجاوزت زيادة الطاقة الاستيعابية للبرامج المجتمعية بالمنشآت التدريبية.

أتقن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقني الرياض" تطلق المرحلة الخامسة من "أتقن"
سبق

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة الرياض، أمس الأحد، برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" في مرحلته الخامسة بجميع منشآتها التدريبية، ولمدة أربعة أسابيع، من خلال البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع ctc.tvtc.gov.sa.

وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عبدالرحمن المقبل، إن المؤسسة قدمت خلال هذا العام في المرحلة الخامسة من برنامج "أتقن" برامج تدريبية عدة موجهة للمجتمع في الفترة المسائية لمدة أربعة أيام من كل أسبوع، بمعدل أربع ساعات يوميًا.

وأضاف: تتيح المؤسسة دورات تدريبية متناسبة مع الجنسين "بنين وبنات"، موضحة في بوابة التقديم الإلكترونية.

ويشترك البنين والبنات في برامج تدريبية تتمثل في "شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، إضافة إلى دورة تدريبية في مايكروسوفت أوفيس، وأمن المعلومات (الأمن السيبراني)، ومهارات حساب ضريبة القيمة المضافة، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، صيانة الجوال، وإدارة الفعاليات والمناسبات، وأساسيات المونتاج وتحرير الفيديو.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنهت تدريب أكثر من 29 ألف متدرب ومتدربة في المراحل السابقة من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" لإكسابهم المهارات اللازمة التي يحتاجها أفراد المجتمع.

كما سجلت أعداد المتقدمين في المراحل السابقة 111,798 متقدمًا ومتقدمة، وكان العدد المستهدف للتدريب 17500 متدرب ومتدربة، محققة بذلك نسبة بلغت 170% تجاوزت زيادة الطاقة الاستيعابية للبرامج المجتمعية بالمنشآت التدريبية.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
04:58 PM

"تقني الرياض" تطلق المرحلة الخامسة من "أتقن"

أنهت تدريب أكثر من 29 ألفًا في الدورات السابقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة الرياض، أمس الأحد، برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" في مرحلته الخامسة بجميع منشآتها التدريبية، ولمدة أربعة أسابيع، من خلال البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع ctc.tvtc.gov.sa.

وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عبدالرحمن المقبل، إن المؤسسة قدمت خلال هذا العام في المرحلة الخامسة من برنامج "أتقن" برامج تدريبية عدة موجهة للمجتمع في الفترة المسائية لمدة أربعة أيام من كل أسبوع، بمعدل أربع ساعات يوميًا.

وأضاف: تتيح المؤسسة دورات تدريبية متناسبة مع الجنسين "بنين وبنات"، موضحة في بوابة التقديم الإلكترونية.

ويشترك البنين والبنات في برامج تدريبية تتمثل في "شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، إضافة إلى دورة تدريبية في مايكروسوفت أوفيس، وأمن المعلومات (الأمن السيبراني)، ومهارات حساب ضريبة القيمة المضافة، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، صيانة الجوال، وإدارة الفعاليات والمناسبات، وأساسيات المونتاج وتحرير الفيديو.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنهت تدريب أكثر من 29 ألف متدرب ومتدربة في المراحل السابقة من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" لإكسابهم المهارات اللازمة التي يحتاجها أفراد المجتمع.

كما سجلت أعداد المتقدمين في المراحل السابقة 111,798 متقدمًا ومتقدمة، وكان العدد المستهدف للتدريب 17500 متدرب ومتدربة، محققة بذلك نسبة بلغت 170% تجاوزت زيادة الطاقة الاستيعابية للبرامج المجتمعية بالمنشآت التدريبية.

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