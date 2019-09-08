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هذا ما تربحه شركات صناعة السيارات في الثانية الواحدة

تويوتا تبيع سيارة كل 4 ثوانٍ و"بي أم دبليو"  كل 13 ثانية

هل تساءلت يومًا، عن حجم أموال شركات صناعة السيارات وأرباحها؟ وهل تعلم كم تكسب سنويًا من وراء بيع سياراتها مختلفة الطرز في مختلف أنحاء العالم.

ربما سمع كثيرون منا عن العوائد الطائلة التي تحققها شركات صناعة السيارات، وعن الأرباح التي تجنيها من خلال طرح طرز متعددة بتقنيات مختلفة أيضًا.

بطريقة معينة، وبعد معرفة أرباح شركات السيارات في السنة، يمكن حساب أرباحها حتى في الثانية الواحدة، ويعتمد هذا على قسمة إجمالي أرباح الشركة في العام أو على مدار 12 شهرًا، على عدد الثواني في السنة الواحدة، ويقدر بحوالي 31536000 ثانية.

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز" فبعد عملية الحساب هذه يتضح أن شركة تويوتا اليابانية تبيع سيارة واحدة كل 4 ثوان، وتربح حوالي 537 دولارًا في الثانية الواحدة.

أما شركة بي أم دبليو الألمانية، فتبيع سيارة كل 13 ثانية، وتحقق ربحا قدره 260 دولارًا في الثانية، وتليها شركة جنرال موتورز الأميركية التي تبيع سيارة كل 4 ثوان، وتحقق ربحًا بمقدار 257 دولارًا في الثانية الواحدة.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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هذا ما تربحه شركات صناعة السيارات في الثانية الواحدة
سبق

هل تساءلت يومًا، عن حجم أموال شركات صناعة السيارات وأرباحها؟ وهل تعلم كم تكسب سنويًا من وراء بيع سياراتها مختلفة الطرز في مختلف أنحاء العالم.

ربما سمع كثيرون منا عن العوائد الطائلة التي تحققها شركات صناعة السيارات، وعن الأرباح التي تجنيها من خلال طرح طرز متعددة بتقنيات مختلفة أيضًا.

بطريقة معينة، وبعد معرفة أرباح شركات السيارات في السنة، يمكن حساب أرباحها حتى في الثانية الواحدة، ويعتمد هذا على قسمة إجمالي أرباح الشركة في العام أو على مدار 12 شهرًا، على عدد الثواني في السنة الواحدة، ويقدر بحوالي 31536000 ثانية.

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز" فبعد عملية الحساب هذه يتضح أن شركة تويوتا اليابانية تبيع سيارة واحدة كل 4 ثوان، وتربح حوالي 537 دولارًا في الثانية الواحدة.

أما شركة بي أم دبليو الألمانية، فتبيع سيارة كل 13 ثانية، وتحقق ربحا قدره 260 دولارًا في الثانية، وتليها شركة جنرال موتورز الأميركية التي تبيع سيارة كل 4 ثوان، وتحقق ربحًا بمقدار 257 دولارًا في الثانية الواحدة.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
03:25 PM

هذا ما تربحه شركات صناعة السيارات في الثانية الواحدة

تويوتا تبيع سيارة كل 4 ثوانٍ و"بي أم دبليو"  كل 13 ثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
8,352

هل تساءلت يومًا، عن حجم أموال شركات صناعة السيارات وأرباحها؟ وهل تعلم كم تكسب سنويًا من وراء بيع سياراتها مختلفة الطرز في مختلف أنحاء العالم.

ربما سمع كثيرون منا عن العوائد الطائلة التي تحققها شركات صناعة السيارات، وعن الأرباح التي تجنيها من خلال طرح طرز متعددة بتقنيات مختلفة أيضًا.

بطريقة معينة، وبعد معرفة أرباح شركات السيارات في السنة، يمكن حساب أرباحها حتى في الثانية الواحدة، ويعتمد هذا على قسمة إجمالي أرباح الشركة في العام أو على مدار 12 شهرًا، على عدد الثواني في السنة الواحدة، ويقدر بحوالي 31536000 ثانية.

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز" فبعد عملية الحساب هذه يتضح أن شركة تويوتا اليابانية تبيع سيارة واحدة كل 4 ثوان، وتربح حوالي 537 دولارًا في الثانية الواحدة.

أما شركة بي أم دبليو الألمانية، فتبيع سيارة كل 13 ثانية، وتحقق ربحا قدره 260 دولارًا في الثانية، وتليها شركة جنرال موتورز الأميركية التي تبيع سيارة كل 4 ثوان، وتحقق ربحًا بمقدار 257 دولارًا في الثانية الواحدة.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,086
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,568
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,475
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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