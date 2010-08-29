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"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية

إلى ما دون الألف.. إصابات كورونا اليومية بالمملكة تتراجع ونسبة الأطفال 11%

"الصحة": 987 حالة منها 43% إناث و57% ذكور والبالغون 85% وكبار السن 4 %

تراجعت أعداد إصابات كورونا اليومية في المملكة إلى ما دون الألف حالة، حيث كشفت وزارة الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (987) حالة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل (987) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (313911) حالة، من بينها (21630) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1555) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1038) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (288441) حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات (3840) حالة، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً إلى أنه تم إجراء (52008) فحوصات مخبرية جديدة.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

احصائية 10 محرم .pdf وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إلى ما دون الألف.. إصابات كورونا اليومية بالمملكة تتراجع ونسبة الأطفال 11%
سبق

تراجعت أعداد إصابات كورونا اليومية في المملكة إلى ما دون الألف حالة، حيث كشفت وزارة الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (987) حالة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل (987) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (313911) حالة، من بينها (21630) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1555) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1038) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (288441) حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات (3840) حالة، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً إلى أنه تم إجراء (52008) فحوصات مخبرية جديدة.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
03:46 PM

إلى ما دون الألف.. إصابات كورونا اليومية بالمملكة تتراجع ونسبة الأطفال 11%

"الصحة": 987 حالة منها 43% إناث و57% ذكور والبالغون 85% وكبار السن 4 %

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عبدالله البرقاوي - الرياض
1
6,414

تراجعت أعداد إصابات كورونا اليومية في المملكة إلى ما دون الألف حالة، حيث كشفت وزارة الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (987) حالة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل (987) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (313911) حالة، من بينها (21630) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1555) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1038) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (288441) حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات (3840) حالة، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً إلى أنه تم إجراء (52008) فحوصات مخبرية جديدة.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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