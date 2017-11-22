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البحرين.. الإطاحة بإرهابيين خططوا لتنفيذ عمليات تستهدف الأمن والسلم الأهلي

ضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية

تمكّنت المباحث والأدلة الجنائية البحرينية من الإطاحة بعناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات ارهابية تستهدف الأمن والسلم الأهلي.

وجاءت هذه العملية الاستباقية في إطار الجهود الأمنية لحفظ أمن البلاد، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني.

وكشفت صحيفة "الأيام" عن ضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في إيران.

الرئيسية/ أخبار العالم

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البحرين.. الإطاحة بإرهابيين خططوا لتنفيذ عمليات تستهدف الأمن والسلم الأهلي
سبق

تمكّنت المباحث والأدلة الجنائية البحرينية من الإطاحة بعناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات ارهابية تستهدف الأمن والسلم الأهلي.

وجاءت هذه العملية الاستباقية في إطار الجهود الأمنية لحفظ أمن البلاد، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني.

وكشفت صحيفة "الأيام" عن ضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في إيران.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
03:28 PM

البحرين.. الإطاحة بإرهابيين خططوا لتنفيذ عمليات تستهدف الأمن والسلم الأهلي

ضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكّنت المباحث والأدلة الجنائية البحرينية من الإطاحة بعناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات ارهابية تستهدف الأمن والسلم الأهلي.

وجاءت هذه العملية الاستباقية في إطار الجهود الأمنية لحفظ أمن البلاد، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني.

وكشفت صحيفة "الأيام" عن ضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في إيران.

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