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معجزة حدثت للرسول الكريم "بين جبلي أبي قبيس وقعيقعان بمكة".. هنا انشق القمر

وقعت قبل هجرته للمدينة.. سمير برقة لـ "سبق": بعض الصحابة رأى جبل حراء بينهما

انشقاق القمر؛ هي معجزة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وذكرت في القرآن الكريم في سورة القمر التي سميت باسم هذه القصة { اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ }.

ويقول الباحث في تاريخ السيرة النبوية سمير برقة لـ " سبق ": هي معجزة حدثت للرسول صلى الله عليه وسلم في مكة؛ حيث انشق القمر نصفين؛ نصف على جبل أبي قبيس الواقع جنوب شرق المسجد الحرام، والنصف الآخر على جبل قعيقعان شمال غرب المسجد الحرام.

ويضيف: حادثة انشقاق القمر من المعجزات التي أيد الله بها نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم، وانشقّ القمر فيها إلى شقين، حتى أن بعض الصحابة رأى جبل حراء بين هذين الشقين.

وكان وقوع هذه المعجزة قبل هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة المنورة؛ وذلك عندما طلب كفار مكة من النبي -صلى الله عليه وسلم- آيةً تدل على صدق دعوته ونبوته؛ كما جاء في الحديث النبوي الذي يرويه الإمام البخاري في صحيحه: (أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين، حتى رأوا حراء بينهما).

انشقاق القمر مكة المكرمة القرآن الكريم

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معجزة حدثت للرسول الكريم "بين جبلي أبي قبيس وقعيقعان بمكة".. هنا انشق القمر
سبق

انشقاق القمر؛ هي معجزة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وذكرت في القرآن الكريم في سورة القمر التي سميت باسم هذه القصة { اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ }.

ويقول الباحث في تاريخ السيرة النبوية سمير برقة لـ " سبق ": هي معجزة حدثت للرسول صلى الله عليه وسلم في مكة؛ حيث انشق القمر نصفين؛ نصف على جبل أبي قبيس الواقع جنوب شرق المسجد الحرام، والنصف الآخر على جبل قعيقعان شمال غرب المسجد الحرام.

ويضيف: حادثة انشقاق القمر من المعجزات التي أيد الله بها نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم، وانشقّ القمر فيها إلى شقين، حتى أن بعض الصحابة رأى جبل حراء بين هذين الشقين.

وكان وقوع هذه المعجزة قبل هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة المنورة؛ وذلك عندما طلب كفار مكة من النبي -صلى الله عليه وسلم- آيةً تدل على صدق دعوته ونبوته؛ كما جاء في الحديث النبوي الذي يرويه الإمام البخاري في صحيحه: (أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين، حتى رأوا حراء بينهما).

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
07:15 PM

معجزة حدثت للرسول الكريم "بين جبلي أبي قبيس وقعيقعان بمكة".. هنا انشق القمر

وقعت قبل هجرته للمدينة.. سمير برقة لـ "سبق": بعض الصحابة رأى جبل حراء بينهما

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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6,001

انشقاق القمر؛ هي معجزة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وذكرت في القرآن الكريم في سورة القمر التي سميت باسم هذه القصة { اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ }.

ويقول الباحث في تاريخ السيرة النبوية سمير برقة لـ " سبق ": هي معجزة حدثت للرسول صلى الله عليه وسلم في مكة؛ حيث انشق القمر نصفين؛ نصف على جبل أبي قبيس الواقع جنوب شرق المسجد الحرام، والنصف الآخر على جبل قعيقعان شمال غرب المسجد الحرام.

ويضيف: حادثة انشقاق القمر من المعجزات التي أيد الله بها نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم، وانشقّ القمر فيها إلى شقين، حتى أن بعض الصحابة رأى جبل حراء بين هذين الشقين.

وكان وقوع هذه المعجزة قبل هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة المنورة؛ وذلك عندما طلب كفار مكة من النبي -صلى الله عليه وسلم- آيةً تدل على صدق دعوته ونبوته؛ كما جاء في الحديث النبوي الذي يرويه الإمام البخاري في صحيحه: (أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين، حتى رأوا حراء بينهما).

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