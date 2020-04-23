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بأعمال ميدانية مكثفة.. "بلدية الداير" تكمل استعداداتها لشهر رمضان

خطة للرقابة الصحية على جميع المحلات في الفترات الصباحية والمسائية

أكملت بلدية محافظة الداير التابعة لأمانة منطقة جازان؛ كافة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، بتكثيف عمليات الرقابة الصحية على المحلات التجارية، وتزيين الشوارع والميادين بالإنارة، وتكثيف البلدية أعمال النظافة داخل الأحياء وفي القرى الجبلية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور؛ أن البلدية أنهت خطتها لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام الحالي ١٤٤١، حيث تم إنارة أكثر من ٣٠٠ عمود كهرباء، وتزيينها على مداخل المحافظة وفي الشارع العام، وعمل خطة للرقابة الصحية على جميع المحلات في الفترات الصباحية والمسائية، لتكثيف الرقابة وخاصة في فترات السماح بالتجول، من الـ ٩ صباحاً وحتى الـ ٥ عصراً، مضيفًا أن قسم الصحة العامة كثف جهوده في النظافة ومتابعتها داخل الأحياء وفي القرى الجبلية، وتكثيف أعمال الرش والتعقيم والتطهير لعدد من المواقع العامة.

وبيّن أن البلدية خلال شهر رمضان ستكمل جهودها في مواجهة فيروس كورونا ومواصلة كافة أعمالها ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المعنية، من إغلاق للمحلات غير المستثناة ومتابعة المطاعم والتموينات والتزامها بالشروط المطلوبة في التعقيم والتنظيف ولبس القفازات والكمامات للعمالة، وأن البلدية لن تتهاون في ذلك خلال شهر رمضان والمتابعة ستكون مستمرة.

بلدية محافظة الداير منطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأعمال ميدانية مكثفة.. "بلدية الداير" تكمل استعداداتها لشهر رمضان
سبق

أكملت بلدية محافظة الداير التابعة لأمانة منطقة جازان؛ كافة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، بتكثيف عمليات الرقابة الصحية على المحلات التجارية، وتزيين الشوارع والميادين بالإنارة، وتكثيف البلدية أعمال النظافة داخل الأحياء وفي القرى الجبلية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور؛ أن البلدية أنهت خطتها لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام الحالي ١٤٤١، حيث تم إنارة أكثر من ٣٠٠ عمود كهرباء، وتزيينها على مداخل المحافظة وفي الشارع العام، وعمل خطة للرقابة الصحية على جميع المحلات في الفترات الصباحية والمسائية، لتكثيف الرقابة وخاصة في فترات السماح بالتجول، من الـ ٩ صباحاً وحتى الـ ٥ عصراً، مضيفًا أن قسم الصحة العامة كثف جهوده في النظافة ومتابعتها داخل الأحياء وفي القرى الجبلية، وتكثيف أعمال الرش والتعقيم والتطهير لعدد من المواقع العامة.

وبيّن أن البلدية خلال شهر رمضان ستكمل جهودها في مواجهة فيروس كورونا ومواصلة كافة أعمالها ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المعنية، من إغلاق للمحلات غير المستثناة ومتابعة المطاعم والتموينات والتزامها بالشروط المطلوبة في التعقيم والتنظيف ولبس القفازات والكمامات للعمالة، وأن البلدية لن تتهاون في ذلك خلال شهر رمضان والمتابعة ستكون مستمرة.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
03:05 PM

بأعمال ميدانية مكثفة.. "بلدية الداير" تكمل استعداداتها لشهر رمضان

خطة للرقابة الصحية على جميع المحلات في الفترات الصباحية والمسائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أكملت بلدية محافظة الداير التابعة لأمانة منطقة جازان؛ كافة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، بتكثيف عمليات الرقابة الصحية على المحلات التجارية، وتزيين الشوارع والميادين بالإنارة، وتكثيف البلدية أعمال النظافة داخل الأحياء وفي القرى الجبلية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور؛ أن البلدية أنهت خطتها لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام الحالي ١٤٤١، حيث تم إنارة أكثر من ٣٠٠ عمود كهرباء، وتزيينها على مداخل المحافظة وفي الشارع العام، وعمل خطة للرقابة الصحية على جميع المحلات في الفترات الصباحية والمسائية، لتكثيف الرقابة وخاصة في فترات السماح بالتجول، من الـ ٩ صباحاً وحتى الـ ٥ عصراً، مضيفًا أن قسم الصحة العامة كثف جهوده في النظافة ومتابعتها داخل الأحياء وفي القرى الجبلية، وتكثيف أعمال الرش والتعقيم والتطهير لعدد من المواقع العامة.

وبيّن أن البلدية خلال شهر رمضان ستكمل جهودها في مواجهة فيروس كورونا ومواصلة كافة أعمالها ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المعنية، من إغلاق للمحلات غير المستثناة ومتابعة المطاعم والتموينات والتزامها بالشروط المطلوبة في التعقيم والتنظيف ولبس القفازات والكمامات للعمالة، وأن البلدية لن تتهاون في ذلك خلال شهر رمضان والمتابعة ستكون مستمرة.

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