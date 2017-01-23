النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزكاة" تكشف الشكل الجديد لشهادة ضريبة القيمة المضافة للمنشآت

ضمن مساعي التحول الإلكتروني لعملية استقبال بلاغات التهرب الضريبي

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن الشكل الجديد لشهادة ضريبة القيمة المضافة، التي يتوجب على المنشآت وضعها في المتاجر ليتأكد المستهلك من صحة تسجيل المنشأة في نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة، والتي بدأ تطبيقها في مطلع عام 2018م.

وذكرت "الهيئة" أن الشكل الجديد لشهادة ضريبة القيمة المضافة لا يلغي العمل بالشكل القديم؛ حيث إن جميعها معتمدة من قِبَل "الهيئة"، وبإمكان المنشآت الحصول عليها من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة.

وتُعد شهادة ضريبة القيمة المضافة مصدراً للتأكد من صحة تسجيل المنشآت في نظام الضريبة؛ حيث إنه يمكن للمستهلك التأكد من صحة تسجيل المنشآت في ضريبة القيمة المضافة من خلال تطبيق الضريبة للأجهزة الذكية بجميع أنواعها، أو من خلال موقع الضريبة.

ويستطيع المستهلك تقديم بلاغ لـ"الهيئة" في حال عدم صحة تسجيل المنشأة في الضريبة، وسيتم تحويل البلاغ عبر نظام "فاحص" الذي تم تطويره داخلياً.

ويهدف النظام إلى التحول الإلكتروني لعملية استقبال بلاغات التهرب الضريبي، وإجراءات الفحص الميداني على المنشآت المشتبه بها، وتسهيل عملية تعيين المهام واعتماد الإجراءات؛ مما يؤدي إلى رفع جودة العمل الرقابي، وتسريع الإجراءات وسهولة الإدارة والمتابعة، والحصول على التقارير الإحصائية.

وأكدت "الهيئة" أنه سيتم إعادة طباعة شهادة ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المسجلة مسبقاً بشكل تلقائي، والمنشآت غير المسجلة ستحصل عليها بمجرد التسجيل في نظام الضريبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزكاة" تكشف الشكل الجديد لشهادة ضريبة القيمة المضافة للمنشآت
سبق

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن الشكل الجديد لشهادة ضريبة القيمة المضافة، التي يتوجب على المنشآت وضعها في المتاجر ليتأكد المستهلك من صحة تسجيل المنشأة في نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة، والتي بدأ تطبيقها في مطلع عام 2018م.

وذكرت "الهيئة" أن الشكل الجديد لشهادة ضريبة القيمة المضافة لا يلغي العمل بالشكل القديم؛ حيث إن جميعها معتمدة من قِبَل "الهيئة"، وبإمكان المنشآت الحصول عليها من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة.

وتُعد شهادة ضريبة القيمة المضافة مصدراً للتأكد من صحة تسجيل المنشآت في نظام الضريبة؛ حيث إنه يمكن للمستهلك التأكد من صحة تسجيل المنشآت في ضريبة القيمة المضافة من خلال تطبيق الضريبة للأجهزة الذكية بجميع أنواعها، أو من خلال موقع الضريبة.

ويستطيع المستهلك تقديم بلاغ لـ"الهيئة" في حال عدم صحة تسجيل المنشأة في الضريبة، وسيتم تحويل البلاغ عبر نظام "فاحص" الذي تم تطويره داخلياً.

ويهدف النظام إلى التحول الإلكتروني لعملية استقبال بلاغات التهرب الضريبي، وإجراءات الفحص الميداني على المنشآت المشتبه بها، وتسهيل عملية تعيين المهام واعتماد الإجراءات؛ مما يؤدي إلى رفع جودة العمل الرقابي، وتسريع الإجراءات وسهولة الإدارة والمتابعة، والحصول على التقارير الإحصائية.

وأكدت "الهيئة" أنه سيتم إعادة طباعة شهادة ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المسجلة مسبقاً بشكل تلقائي، والمنشآت غير المسجلة ستحصل عليها بمجرد التسجيل في نظام الضريبة.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
12:24 PM

"الزكاة" تكشف الشكل الجديد لشهادة ضريبة القيمة المضافة للمنشآت

ضمن مساعي التحول الإلكتروني لعملية استقبال بلاغات التهرب الضريبي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,238

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن الشكل الجديد لشهادة ضريبة القيمة المضافة، التي يتوجب على المنشآت وضعها في المتاجر ليتأكد المستهلك من صحة تسجيل المنشأة في نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة، والتي بدأ تطبيقها في مطلع عام 2018م.

وذكرت "الهيئة" أن الشكل الجديد لشهادة ضريبة القيمة المضافة لا يلغي العمل بالشكل القديم؛ حيث إن جميعها معتمدة من قِبَل "الهيئة"، وبإمكان المنشآت الحصول عليها من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة.

وتُعد شهادة ضريبة القيمة المضافة مصدراً للتأكد من صحة تسجيل المنشآت في نظام الضريبة؛ حيث إنه يمكن للمستهلك التأكد من صحة تسجيل المنشآت في ضريبة القيمة المضافة من خلال تطبيق الضريبة للأجهزة الذكية بجميع أنواعها، أو من خلال موقع الضريبة.

ويستطيع المستهلك تقديم بلاغ لـ"الهيئة" في حال عدم صحة تسجيل المنشأة في الضريبة، وسيتم تحويل البلاغ عبر نظام "فاحص" الذي تم تطويره داخلياً.

ويهدف النظام إلى التحول الإلكتروني لعملية استقبال بلاغات التهرب الضريبي، وإجراءات الفحص الميداني على المنشآت المشتبه بها، وتسهيل عملية تعيين المهام واعتماد الإجراءات؛ مما يؤدي إلى رفع جودة العمل الرقابي، وتسريع الإجراءات وسهولة الإدارة والمتابعة، والحصول على التقارير الإحصائية.

وأكدت "الهيئة" أنه سيتم إعادة طباعة شهادة ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المسجلة مسبقاً بشكل تلقائي، والمنشآت غير المسجلة ستحصل عليها بمجرد التسجيل في نظام الضريبة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,648
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,335
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,574
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,503

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة