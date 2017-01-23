"الزكاة" تكشف الشكل الجديد لشهادة ضريبة القيمة المضافة للمنشآت

ضمن مساعي التحول الإلكتروني لعملية استقبال بلاغات التهرب الضريبي

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن الشكل الجديد لشهادة ضريبة القيمة المضافة، التي يتوجب على المنشآت وضعها في المتاجر ليتأكد المستهلك من صحة تسجيل المنشأة في نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة، والتي بدأ تطبيقها في مطلع عام 2018م.

وذكرت "الهيئة" أن الشكل الجديد لشهادة ضريبة القيمة المضافة لا يلغي العمل بالشكل القديم؛ حيث إن جميعها معتمدة من قِبَل "الهيئة"، وبإمكان المنشآت الحصول عليها من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة.

وتُعد شهادة ضريبة القيمة المضافة مصدراً للتأكد من صحة تسجيل المنشآت في نظام الضريبة؛ حيث إنه يمكن للمستهلك التأكد من صحة تسجيل المنشآت في ضريبة القيمة المضافة من خلال تطبيق الضريبة للأجهزة الذكية بجميع أنواعها، أو من خلال موقع الضريبة.

ويستطيع المستهلك تقديم بلاغ لـ"الهيئة" في حال عدم صحة تسجيل المنشأة في الضريبة، وسيتم تحويل البلاغ عبر نظام "فاحص" الذي تم تطويره داخلياً.

ويهدف النظام إلى التحول الإلكتروني لعملية استقبال بلاغات التهرب الضريبي، وإجراءات الفحص الميداني على المنشآت المشتبه بها، وتسهيل عملية تعيين المهام واعتماد الإجراءات؛ مما يؤدي إلى رفع جودة العمل الرقابي، وتسريع الإجراءات وسهولة الإدارة والمتابعة، والحصول على التقارير الإحصائية.

وأكدت "الهيئة" أنه سيتم إعادة طباعة شهادة ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المسجلة مسبقاً بشكل تلقائي، والمنشآت غير المسجلة ستحصل عليها بمجرد التسجيل في نظام الضريبة.