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استمرار مناورات "الفلك4" بين القوات البحرية السعودية والسودانية

في إطار تنفيذ التمارين المشتركة بين البلدَيْن

يواصل اليوم التمرين البحري السعودي - السوداني الثنائي المختلط "الفلك4"، الذي يُنفَّذ بقاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي بين القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الغربي، والقوات البحرية السودانية، مناوراته؛ وذلك في إطار تنفيذ التمارين المشتركة بين البلدَيْن.

وأوضح قائد التمرين، العميد البحري الركن هزاع بن قطيم المطيري، أنه جرى تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة، شملت تنفيذ إجراءات ممارسة حق الزيارة والتفتيش على السفينة المشتبه بها، والتدريب على القتال في المناطق المبنية واقتحام المباني، والتدريب على مهارة الرماية بالسلاح الرئيسي والثانوي، وتنفيذ الدوريات القتالية‏. مبينًا أن هذه التدريبات نفّذتها وحدات من المشاة البحرية ووحدات القوات البحرية الخاصة من الجانبَيْن.

يُذكر أن مناورات التمرين البحري السعودي - السوداني الثنائي المختلط "الفلك4" انطلقت الأحد الماضي في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استمرار مناورات "الفلك4" بين القوات البحرية السعودية والسودانية
سبق

يواصل اليوم التمرين البحري السعودي - السوداني الثنائي المختلط "الفلك4"، الذي يُنفَّذ بقاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي بين القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الغربي، والقوات البحرية السودانية، مناوراته؛ وذلك في إطار تنفيذ التمارين المشتركة بين البلدَيْن.

وأوضح قائد التمرين، العميد البحري الركن هزاع بن قطيم المطيري، أنه جرى تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة، شملت تنفيذ إجراءات ممارسة حق الزيارة والتفتيش على السفينة المشتبه بها، والتدريب على القتال في المناطق المبنية واقتحام المباني، والتدريب على مهارة الرماية بالسلاح الرئيسي والثانوي، وتنفيذ الدوريات القتالية‏. مبينًا أن هذه التدريبات نفّذتها وحدات من المشاة البحرية ووحدات القوات البحرية الخاصة من الجانبَيْن.

يُذكر أن مناورات التمرين البحري السعودي - السوداني الثنائي المختلط "الفلك4" انطلقت الأحد الماضي في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
09:00 PM

استمرار مناورات "الفلك4" بين القوات البحرية السعودية والسودانية

في إطار تنفيذ التمارين المشتركة بين البلدَيْن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يواصل اليوم التمرين البحري السعودي - السوداني الثنائي المختلط "الفلك4"، الذي يُنفَّذ بقاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي بين القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الغربي، والقوات البحرية السودانية، مناوراته؛ وذلك في إطار تنفيذ التمارين المشتركة بين البلدَيْن.

وأوضح قائد التمرين، العميد البحري الركن هزاع بن قطيم المطيري، أنه جرى تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة، شملت تنفيذ إجراءات ممارسة حق الزيارة والتفتيش على السفينة المشتبه بها، والتدريب على القتال في المناطق المبنية واقتحام المباني، والتدريب على مهارة الرماية بالسلاح الرئيسي والثانوي، وتنفيذ الدوريات القتالية‏. مبينًا أن هذه التدريبات نفّذتها وحدات من المشاة البحرية ووحدات القوات البحرية الخاصة من الجانبَيْن.

يُذكر أن مناورات التمرين البحري السعودي - السوداني الثنائي المختلط "الفلك4" انطلقت الأحد الماضي في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.

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