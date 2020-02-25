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شاهد.. عاصفة ترابية تضرب شقراء ومرات وسدير وتتجه للرياض

رياح وغبار وانعدام في الرؤية الأفقية.. "سبق" ترصد التداعيات

ضربت، عصر اليوم، عاصفة ترابية مصحوبة برياح قوية محافظات شقراء ومرات وسدير، في طريقها لمحافظات شمال الرياض.

ورصدت "سبق" تداعيات العاصفة التي ما زالت تجتاح المنطقة متجهة إلى مدينة الرياض.

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت سرعة في الرياح السطحية وإثارة للغبار والأتربة على عدد من المناطق والمحافظات.

عاصفة ترابية الرياض مرات شقراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. عاصفة ترابية تضرب شقراء ومرات وسدير وتتجه للرياض
سبق

ضربت، عصر اليوم، عاصفة ترابية مصحوبة برياح قوية محافظات شقراء ومرات وسدير، في طريقها لمحافظات شمال الرياض.

ورصدت "سبق" تداعيات العاصفة التي ما زالت تجتاح المنطقة متجهة إلى مدينة الرياض.

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت سرعة في الرياح السطحية وإثارة للغبار والأتربة على عدد من المناطق والمحافظات.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
05:17 PM
اخر تعديل
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
07:24 PM

شاهد.. عاصفة ترابية تضرب شقراء ومرات وسدير وتتجه للرياض

رياح وغبار وانعدام في الرؤية الأفقية.. "سبق" ترصد التداعيات

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
1
15,229

ضربت، عصر اليوم، عاصفة ترابية مصحوبة برياح قوية محافظات شقراء ومرات وسدير، في طريقها لمحافظات شمال الرياض.

ورصدت "سبق" تداعيات العاصفة التي ما زالت تجتاح المنطقة متجهة إلى مدينة الرياض.

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت سرعة في الرياح السطحية وإثارة للغبار والأتربة على عدد من المناطق والمحافظات.

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