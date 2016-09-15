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قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة العالم تضع "طاولة الأخضر" في المجموعة G

أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة العالم للفرق (كوريا 2020) والتي تنطلق منافساتها يوم الأحد الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري، المنتخب السعودي لكرة الطاولة في المجموعة G إلى جانب منتخب مكاو ومنتخب الفلبين، حيث يشارك في التصفيات أكثر من 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 32 دولة.

وتم تقسيم المنتخبات إلى 8 مجموعات، وضمّت المجموعة A منتخبات: كوريا الشعبية، ومنغوليا، ولبنان. وفي المجموعة B منتخبات: الهند، وسيرلانكا، والكويت. وفي المجموعة C منتخبات: إيران، والإمارات، وبنغلاديش. وفي المجموعة D منتخبات: تايلند، وتركمانستان، والنيبال. وفي المجموعة E منتخبات: ماليزيا، والأردن، وأفغانستان. وفي المجموعة F منتخبات: كازخستان، وأوزبكستان، والعراق. وفي المجموعة G منتخبات: السعودية، ومكاو، والفلبين. وفي المجموعة H منتخبات: إندونيسيا (المستضيف)، وقيرغيزستان، وفلسطين والبحرين.

وتتنافس الفرق المشاركة في التصفيات على الفوز ببطاقات الناهل، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني، إلى النهائيات التي ستقام شهر مارس 2020 بكوريا.

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قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة العالم تضع "طاولة الأخضر" في المجموعة G
سبق

أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة العالم للفرق (كوريا 2020) والتي تنطلق منافساتها يوم الأحد الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري، المنتخب السعودي لكرة الطاولة في المجموعة G إلى جانب منتخب مكاو ومنتخب الفلبين، حيث يشارك في التصفيات أكثر من 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 32 دولة.

وتم تقسيم المنتخبات إلى 8 مجموعات، وضمّت المجموعة A منتخبات: كوريا الشعبية، ومنغوليا، ولبنان. وفي المجموعة B منتخبات: الهند، وسيرلانكا، والكويت. وفي المجموعة C منتخبات: إيران، والإمارات، وبنغلاديش. وفي المجموعة D منتخبات: تايلند، وتركمانستان، والنيبال. وفي المجموعة E منتخبات: ماليزيا، والأردن، وأفغانستان. وفي المجموعة F منتخبات: كازخستان، وأوزبكستان، والعراق. وفي المجموعة G منتخبات: السعودية، ومكاو، والفلبين. وفي المجموعة H منتخبات: إندونيسيا (المستضيف)، وقيرغيزستان، وفلسطين والبحرين.

وتتنافس الفرق المشاركة في التصفيات على الفوز ببطاقات الناهل، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني، إلى النهائيات التي ستقام شهر مارس 2020 بكوريا.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
05:49 PM

قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة العالم تضع "طاولة الأخضر" في المجموعة G

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة العالم للفرق (كوريا 2020) والتي تنطلق منافساتها يوم الأحد الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري، المنتخب السعودي لكرة الطاولة في المجموعة G إلى جانب منتخب مكاو ومنتخب الفلبين، حيث يشارك في التصفيات أكثر من 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 32 دولة.

وتم تقسيم المنتخبات إلى 8 مجموعات، وضمّت المجموعة A منتخبات: كوريا الشعبية، ومنغوليا، ولبنان. وفي المجموعة B منتخبات: الهند، وسيرلانكا، والكويت. وفي المجموعة C منتخبات: إيران، والإمارات، وبنغلاديش. وفي المجموعة D منتخبات: تايلند، وتركمانستان، والنيبال. وفي المجموعة E منتخبات: ماليزيا، والأردن، وأفغانستان. وفي المجموعة F منتخبات: كازخستان، وأوزبكستان، والعراق. وفي المجموعة G منتخبات: السعودية، ومكاو، والفلبين. وفي المجموعة H منتخبات: إندونيسيا (المستضيف)، وقيرغيزستان، وفلسطين والبحرين.

وتتنافس الفرق المشاركة في التصفيات على الفوز ببطاقات الناهل، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني، إلى النهائيات التي ستقام شهر مارس 2020 بكوريا.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,500
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,827
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,746
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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