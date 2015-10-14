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"عبدالعزيز بن سعد" يُدشن "بيت منتصف الطريق" بصحة حائل

تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية 2019

دشن أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم، قسم معالجة الإدمان "بيت منتصف الطريق"، في مجمع إرادة للصحة النفسية بحائل، تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية العام 2019.

جاء ذلك، بحضور المدير العام للشؤون الصحية في المنطقة، الدكتور حمود بن فهد الشمري، وعدد من المسؤولين بصحة حائل.

كما دشّن أمير حائل، تغيير اسم المجمع من "مُجمّع الأمل للصحة النفسية" إلى "مُجمّع إرادة للصحة النفسية بحائل"، فيما دشن الهوية الجديدة للمُجمّع.

وقصدت صحة حائل بـ"بيت منتصف الطريق" مرحلة التعافي من الإدمان التي يمر بها المريض خلال فترة إقامته بالمُجمّع.

من جهته، وجّه مدير صحة حائل، بتنظيم معرض توعوي تثقيفي، في المُجمّع، تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية.

وشكر "الشمري"، أمير منطقة حائل، على تدشينه لأحد أهم المشاريع الصحية بالمنطقة رغم مشاغله وكثرة أعماله.

حائل بيت منتصف الطريق اليوم العالمي للصحة النفسية العام 2019

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"عبدالعزيز بن سعد" يُدشن "بيت منتصف الطريق" بصحة حائل
سبق

دشن أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم، قسم معالجة الإدمان "بيت منتصف الطريق"، في مجمع إرادة للصحة النفسية بحائل، تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية العام 2019.

جاء ذلك، بحضور المدير العام للشؤون الصحية في المنطقة، الدكتور حمود بن فهد الشمري، وعدد من المسؤولين بصحة حائل.

كما دشّن أمير حائل، تغيير اسم المجمع من "مُجمّع الأمل للصحة النفسية" إلى "مُجمّع إرادة للصحة النفسية بحائل"، فيما دشن الهوية الجديدة للمُجمّع.

وقصدت صحة حائل بـ"بيت منتصف الطريق" مرحلة التعافي من الإدمان التي يمر بها المريض خلال فترة إقامته بالمُجمّع.

من جهته، وجّه مدير صحة حائل، بتنظيم معرض توعوي تثقيفي، في المُجمّع، تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية.

وشكر "الشمري"، أمير منطقة حائل، على تدشينه لأحد أهم المشاريع الصحية بالمنطقة رغم مشاغله وكثرة أعماله.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
05:37 PM

"عبدالعزيز بن سعد" يُدشن "بيت منتصف الطريق" بصحة حائل

تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية 2019

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خالد السليمي - حائل
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دشن أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم، قسم معالجة الإدمان "بيت منتصف الطريق"، في مجمع إرادة للصحة النفسية بحائل، تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية العام 2019.

جاء ذلك، بحضور المدير العام للشؤون الصحية في المنطقة، الدكتور حمود بن فهد الشمري، وعدد من المسؤولين بصحة حائل.

كما دشّن أمير حائل، تغيير اسم المجمع من "مُجمّع الأمل للصحة النفسية" إلى "مُجمّع إرادة للصحة النفسية بحائل"، فيما دشن الهوية الجديدة للمُجمّع.

وقصدت صحة حائل بـ"بيت منتصف الطريق" مرحلة التعافي من الإدمان التي يمر بها المريض خلال فترة إقامته بالمُجمّع.

من جهته، وجّه مدير صحة حائل، بتنظيم معرض توعوي تثقيفي، في المُجمّع، تزامنًا مع فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية.

وشكر "الشمري"، أمير منطقة حائل، على تدشينه لأحد أهم المشاريع الصحية بالمنطقة رغم مشاغله وكثرة أعماله.

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