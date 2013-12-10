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"فيديو المُناصح قاذف النساء بالحذاء".. وقع في ينبع والفاعل مريض نفسياً

بدرت منه بعض الاعتداءات البسيطة سابقاً ومطالبات بإيداعه في "النفسية"

ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة ينبع، أمس الأول، مريضاً نفسياً صرخ على النساء في الشارع ورماهن بحذائه في أحد شوارع المحافظة.

وكشفت المصادر أن الشخص الذي ظهر في مقطع متداول يناصح بعض النساء، ويصرخ عليهن ورماهن بعد ذلك بحذائه هو مريض نفسياً، وتم توقيفه وإيداعه رهن التوقيف لاستكمال الإجراءات بحقه.

ووفقاً للمعلومات فإن المريض نفسياً قد بدرت منه بعض الاعتداءات البسيطة سابقاً، وطالب بعض الأهالي بإيداعه مستشفى الصحة النفسية.

ينبع مريض نفسي الجهات الأمنية

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"فيديو المُناصح قاذف النساء بالحذاء".. وقع في ينبع والفاعل مريض نفسياً
سبق

ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة ينبع، أمس الأول، مريضاً نفسياً صرخ على النساء في الشارع ورماهن بحذائه في أحد شوارع المحافظة.

وكشفت المصادر أن الشخص الذي ظهر في مقطع متداول يناصح بعض النساء، ويصرخ عليهن ورماهن بعد ذلك بحذائه هو مريض نفسياً، وتم توقيفه وإيداعه رهن التوقيف لاستكمال الإجراءات بحقه.

ووفقاً للمعلومات فإن المريض نفسياً قد بدرت منه بعض الاعتداءات البسيطة سابقاً، وطالب بعض الأهالي بإيداعه مستشفى الصحة النفسية.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
03:13 PM

"فيديو المُناصح قاذف النساء بالحذاء".. وقع في ينبع والفاعل مريض نفسياً

بدرت منه بعض الاعتداءات البسيطة سابقاً ومطالبات بإيداعه في "النفسية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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6,588

ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة ينبع، أمس الأول، مريضاً نفسياً صرخ على النساء في الشارع ورماهن بحذائه في أحد شوارع المحافظة.

وكشفت المصادر أن الشخص الذي ظهر في مقطع متداول يناصح بعض النساء، ويصرخ عليهن ورماهن بعد ذلك بحذائه هو مريض نفسياً، وتم توقيفه وإيداعه رهن التوقيف لاستكمال الإجراءات بحقه.

ووفقاً للمعلومات فإن المريض نفسياً قد بدرت منه بعض الاعتداءات البسيطة سابقاً، وطالب بعض الأهالي بإيداعه مستشفى الصحة النفسية.

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