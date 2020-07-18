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بعد عام من فاجعة نوتردام.. السيطرة على حريق كبير بكاتدرائية نانت بفرنسا

تعود إلى القرن الخامس عشر وعانت حريقاً مماثلاً وقع عام 1972

نجحت فرق الإطفاء في السيطرة على حريق كبير، اندلع صباح السبت داخل كاتدرائية نانت الواقعة غربي فرنسا.

وكان الإطفائيون قد قالوا في وقت سابق، إنه "لم تتم السيطرة على الحريق وهو يمتد وكبير"، موضحة أن إدارة الإطفاء أُبلغت بالحريق وأرسلت 60 من رجالها إلى المكان.

وتظهر لقطات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب داخل الكاتدرائية، فيما تكشف لقطات أخرى جهود عمال المطافئ الذين نجحوا في التخفيف من حدة الحريق.

وحسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" قال مسؤول في مجلس المدينة، إن سبب الحريق غير واضح بعد.

وبثّ التلفزيون الفرنسي صوراً لدخان أسود يخرج من نوافذ زجاجية رئيسة بين برجي الكاتدرائية التي تعود إلى القرن الخامس عشر، التي عانت أيضاً حريقاً كبيراً عام 1972.

ويعيد الحريق ذكريات الحريق المدمر في كاتدرائية نوتردام في باريس العام الماضي، الذي دمّر سقفها وأدى إلى انهيار برجها وهدّد بتدمير النصب التذكاري العائد إلى العصور الوسطى.

.....................

تعود إلى القرن الخامس عشر وكانت قد عانت أيضًا حريقًا كبيرًا في عام 1972

واقعة تعيد ذكرى "نوتردام".. فيديو لحريق كبير في قلب كاتدرائية نانت بفرنسا

اندلع حريق كبير صباح السبت داخل كاتدرائية نانت الواقعة غربي فرنسا، حسبما ذكر رجال الإطفاء و"لم تتم السيطرة على الحريق وهو يمتد وكبير"، موضحة أن إدارة الإطفاء أبلغت بالحريق وأرسلت 60 من رجالها إلى المكان.

وتظهر لقطات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب داخل الكاتدرائية، فيما تكشف لقطات أخرى جهود عمال المطافي الذين نجحوا في التخفيف من حدة الحريق.

ووفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية": بث التلفزيون الفرنسي صورًا لدخان أسود يخرج من نوافذ زجاجية رئيسية بين برجَي الكاتدرائية التي تعود إلى القرن الخامس عشر التي عانت أيضًا حريقًا كبيرًا في عام 1972.

ويعيد الحريق ذكريات الحريق المدمر في كاتدرائية نوتردام في باريس العام الماضي، الذي دمر سقفها وأدى إلى انهيار برجها وهدد بتدمير النصب التذكاري العائد إلى العصور الوسطى.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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بعد عام من فاجعة نوتردام.. السيطرة على حريق كبير بكاتدرائية نانت بفرنسا
سبق

نجحت فرق الإطفاء في السيطرة على حريق كبير، اندلع صباح السبت داخل كاتدرائية نانت الواقعة غربي فرنسا.

وكان الإطفائيون قد قالوا في وقت سابق، إنه "لم تتم السيطرة على الحريق وهو يمتد وكبير"، موضحة أن إدارة الإطفاء أُبلغت بالحريق وأرسلت 60 من رجالها إلى المكان.

وتظهر لقطات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب داخل الكاتدرائية، فيما تكشف لقطات أخرى جهود عمال المطافئ الذين نجحوا في التخفيف من حدة الحريق.

وحسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" قال مسؤول في مجلس المدينة، إن سبب الحريق غير واضح بعد.

وبثّ التلفزيون الفرنسي صوراً لدخان أسود يخرج من نوافذ زجاجية رئيسة بين برجي الكاتدرائية التي تعود إلى القرن الخامس عشر، التي عانت أيضاً حريقاً كبيراً عام 1972.

ويعيد الحريق ذكريات الحريق المدمر في كاتدرائية نوتردام في باريس العام الماضي، الذي دمّر سقفها وأدى إلى انهيار برجها وهدّد بتدمير النصب التذكاري العائد إلى العصور الوسطى.

.....................

تعود إلى القرن الخامس عشر وكانت قد عانت أيضًا حريقًا كبيرًا في عام 1972

واقعة تعيد ذكرى "نوتردام".. فيديو لحريق كبير في قلب كاتدرائية نانت بفرنسا

اندلع حريق كبير صباح السبت داخل كاتدرائية نانت الواقعة غربي فرنسا، حسبما ذكر رجال الإطفاء و"لم تتم السيطرة على الحريق وهو يمتد وكبير"، موضحة أن إدارة الإطفاء أبلغت بالحريق وأرسلت 60 من رجالها إلى المكان.

وتظهر لقطات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب داخل الكاتدرائية، فيما تكشف لقطات أخرى جهود عمال المطافي الذين نجحوا في التخفيف من حدة الحريق.

ووفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية": بث التلفزيون الفرنسي صورًا لدخان أسود يخرج من نوافذ زجاجية رئيسية بين برجَي الكاتدرائية التي تعود إلى القرن الخامس عشر التي عانت أيضًا حريقًا كبيرًا في عام 1972.

ويعيد الحريق ذكريات الحريق المدمر في كاتدرائية نوتردام في باريس العام الماضي، الذي دمر سقفها وأدى إلى انهيار برجها وهدد بتدمير النصب التذكاري العائد إلى العصور الوسطى.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
11:20 AM
اخر تعديل
18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
12:03 PM

بعد عام من فاجعة نوتردام.. السيطرة على حريق كبير بكاتدرائية نانت بفرنسا

تعود إلى القرن الخامس عشر وعانت حريقاً مماثلاً وقع عام 1972

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجحت فرق الإطفاء في السيطرة على حريق كبير، اندلع صباح السبت داخل كاتدرائية نانت الواقعة غربي فرنسا.

وكان الإطفائيون قد قالوا في وقت سابق، إنه "لم تتم السيطرة على الحريق وهو يمتد وكبير"، موضحة أن إدارة الإطفاء أُبلغت بالحريق وأرسلت 60 من رجالها إلى المكان.

وتظهر لقطات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب داخل الكاتدرائية، فيما تكشف لقطات أخرى جهود عمال المطافئ الذين نجحوا في التخفيف من حدة الحريق.

وحسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" قال مسؤول في مجلس المدينة، إن سبب الحريق غير واضح بعد.

وبثّ التلفزيون الفرنسي صوراً لدخان أسود يخرج من نوافذ زجاجية رئيسة بين برجي الكاتدرائية التي تعود إلى القرن الخامس عشر، التي عانت أيضاً حريقاً كبيراً عام 1972.

ويعيد الحريق ذكريات الحريق المدمر في كاتدرائية نوتردام في باريس العام الماضي، الذي دمّر سقفها وأدى إلى انهيار برجها وهدّد بتدمير النصب التذكاري العائد إلى العصور الوسطى.

.....................

تعود إلى القرن الخامس عشر وكانت قد عانت أيضًا حريقًا كبيرًا في عام 1972

واقعة تعيد ذكرى "نوتردام".. فيديو لحريق كبير في قلب كاتدرائية نانت بفرنسا

اندلع حريق كبير صباح السبت داخل كاتدرائية نانت الواقعة غربي فرنسا، حسبما ذكر رجال الإطفاء و"لم تتم السيطرة على الحريق وهو يمتد وكبير"، موضحة أن إدارة الإطفاء أبلغت بالحريق وأرسلت 60 من رجالها إلى المكان.

وتظهر لقطات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب داخل الكاتدرائية، فيما تكشف لقطات أخرى جهود عمال المطافي الذين نجحوا في التخفيف من حدة الحريق.

ووفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية": بث التلفزيون الفرنسي صورًا لدخان أسود يخرج من نوافذ زجاجية رئيسية بين برجَي الكاتدرائية التي تعود إلى القرن الخامس عشر التي عانت أيضًا حريقًا كبيرًا في عام 1972.

ويعيد الحريق ذكريات الحريق المدمر في كاتدرائية نوتردام في باريس العام الماضي، الذي دمر سقفها وأدى إلى انهيار برجها وهدد بتدمير النصب التذكاري العائد إلى العصور الوسطى.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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