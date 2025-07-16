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الفلكي هندي لـ"سبق": وقفة عرفات الخميس والعيد الجمعة 31 يوليو

قال: ذو الحجة يولد مساء الاثنين القادم والثلاثاء هوالمتمم للشهر

أكد الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن هلال ذي الحجة يولد يوم الاثنين ٢٩ذو القعدة - ٢٠ يوليو، الساعة ٨:٣٣ مساءً، حيث تكون الولادة بعدغروب الشمس على كل مناطق المملكة، مما يجعله غير محقق لشروط الرؤية الشرعية، فتكون رؤيته مستحيلة.
وأضاف لـ"سبق": بناءً على القاعدة الشرعية حال تعذر الرؤية إتمام الشهر ٣٠يوماً، وعليه سيكون الثلاثاء المتمم لشهر ذي القعدة، وتكون غرة ذي الحجة يوم الأربعاء ٢٢ يوليو.

وأكد أنه بذلك ستوافق وقفة عرفة يوم الخميس، ويكون عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة ٣١ يوليو.

الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الفلكي هندي لـ"سبق": وقفة عرفات الخميس والعيد الجمعة 31 يوليو
سبق

أكد الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن هلال ذي الحجة يولد يوم الاثنين ٢٩ذو القعدة - ٢٠ يوليو، الساعة ٨:٣٣ مساءً، حيث تكون الولادة بعدغروب الشمس على كل مناطق المملكة، مما يجعله غير محقق لشروط الرؤية الشرعية، فتكون رؤيته مستحيلة.
وأضاف لـ"سبق": بناءً على القاعدة الشرعية حال تعذر الرؤية إتمام الشهر ٣٠يوماً، وعليه سيكون الثلاثاء المتمم لشهر ذي القعدة، وتكون غرة ذي الحجة يوم الأربعاء ٢٢ يوليو.

وأكد أنه بذلك ستوافق وقفة عرفة يوم الخميس، ويكون عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة ٣١ يوليو.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
03:04 PM
اخر تعديل
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
08:25 PM

الفلكي هندي لـ"سبق": وقفة عرفات الخميس والعيد الجمعة 31 يوليو

قال: ذو الحجة يولد مساء الاثنين القادم والثلاثاء هوالمتمم للشهر

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فهد العتيبي - الرياض
0
6,176

أكد الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن هلال ذي الحجة يولد يوم الاثنين ٢٩ذو القعدة - ٢٠ يوليو، الساعة ٨:٣٣ مساءً، حيث تكون الولادة بعدغروب الشمس على كل مناطق المملكة، مما يجعله غير محقق لشروط الرؤية الشرعية، فتكون رؤيته مستحيلة.
وأضاف لـ"سبق": بناءً على القاعدة الشرعية حال تعذر الرؤية إتمام الشهر ٣٠يوماً، وعليه سيكون الثلاثاء المتمم لشهر ذي القعدة، وتكون غرة ذي الحجة يوم الأربعاء ٢٢ يوليو.

وأكد أنه بذلك ستوافق وقفة عرفة يوم الخميس، ويكون عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة ٣١ يوليو.

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