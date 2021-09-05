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شاهد.. أمطار غزيرة على مكة ورياح وصواعق وتساقط البرد و"المدني" يحذر

تركزت على أحياء وقرى الشرق الشمالي والسماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد

شهدت مكة المكرمة، اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تركزت على معظم أحياء وقرى شرق وشمال مكة المكرمة صاحبها رياح شديدة وصواعق رعدية تساقط معها البرد، مما أدى إلى سقوط أجزاء من الهناجر وبعض اللوحات المعلقة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة متهيأة لمزيد من الهطولات.

ودعا الدفاع المدني بمكة المكرمة إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

من جانبه أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة ‫مكة تشكل العاصمة المقدسة حتى الساعة 9 مساءً.

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شاهد.. أمطار غزيرة على مكة ورياح وصواعق وتساقط البرد و"المدني" يحذر
سبق

شهدت مكة المكرمة، اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تركزت على معظم أحياء وقرى شرق وشمال مكة المكرمة صاحبها رياح شديدة وصواعق رعدية تساقط معها البرد، مما أدى إلى سقوط أجزاء من الهناجر وبعض اللوحات المعلقة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة متهيأة لمزيد من الهطولات.

ودعا الدفاع المدني بمكة المكرمة إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

من جانبه أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة ‫مكة تشكل العاصمة المقدسة حتى الساعة 9 مساءً.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
07:16 PM

شاهد.. أمطار غزيرة على مكة ورياح وصواعق وتساقط البرد و"المدني" يحذر

تركزت على أحياء وقرى الشرق الشمالي والسماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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5,556

شهدت مكة المكرمة، اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تركزت على معظم أحياء وقرى شرق وشمال مكة المكرمة صاحبها رياح شديدة وصواعق رعدية تساقط معها البرد، مما أدى إلى سقوط أجزاء من الهناجر وبعض اللوحات المعلقة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة متهيأة لمزيد من الهطولات.

ودعا الدفاع المدني بمكة المكرمة إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

من جانبه أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة ‫مكة تشكل العاصمة المقدسة حتى الساعة 9 مساءً.

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