منذ 19 يوماً.. أدنى حصيلة يومية لوفيات كورونا في إسبانيا

سجّلت 510 وفيات فقط خلال الساعات الـ 24 الماضية

شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إسبانيا، انخفاضاً ملموساً لليوم الثالث على التوالي، بتسجيل 510 وفيات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأكّدت وزارة الصحة الإسبانية، في تقريرها اليومي، اليوم السبت، أن عدد الوفيات بسبب كورونا ارتفع منذ أمس من 15843 حتى 16353 حالة؛ ما يعدّ أدنى حصيلة ضحايا يومية في البلاد منذ 19 يوماً.



ووفق "رويترز"، فقد ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة من 157022 حتى 161852 حالة.



وسُجّلت في إسبانيا في أيام "الأربعاء والخميس والجمعة" الماضية 757 و683 و605 وفيات جديدة ناجمة عن كورونا؛ ما يعكس تباطؤ وتيرة تفشي الفيروس في البلاد.



وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة بعد إيطاليا والولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث عدد الوفيات والإصابات.





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4,830 إصابة جديدة ترفع الإجمالي في البلاد إلى 161,852 حالة

إسبانيا تسجّل تراجعاً في وفيات كورونا.. 510 ضحايا آخر 24 ساعة

سجّلت إسبانيا، اليوم، تراجعاً في حصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا بواقع 510 حالات وفاة؛ ما يرفع إجمالي الضحايا إلى 16353.

ووفق "رويترز"، قالت وزارة الصحة: تمّ تسجيل 4,830 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الإصابات يصل إلى 161,852 حالة.