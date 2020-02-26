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"العنزي" مديرًا لشرطة طريف

صدر قرار مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية اللواء صالح بن عواض الحربي بتعيين العقيد ناجي بن مخلف العنزي مديرًا لشرطة محافظة طريف.

فيما عبّر "العنزي" عن اعتزازه بهذه الثقة التي ستكون حافزًا له بمشيئة الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.

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"العنزي" مديرًا لشرطة طريف
سبق

صدر قرار مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية اللواء صالح بن عواض الحربي بتعيين العقيد ناجي بن مخلف العنزي مديرًا لشرطة محافظة طريف.

فيما عبّر "العنزي" عن اعتزازه بهذه الثقة التي ستكون حافزًا له بمشيئة الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
10:43 PM

"العنزي" مديرًا لشرطة طريف

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بندر الدغمي - طريف
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صدر قرار مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية اللواء صالح بن عواض الحربي بتعيين العقيد ناجي بن مخلف العنزي مديرًا لشرطة محافظة طريف.

فيما عبّر "العنزي" عن اعتزازه بهذه الثقة التي ستكون حافزًا له بمشيئة الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.

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