"العنزي" مديرًا لشرطة طريف

صدر قرار مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية اللواء صالح بن عواض الحربي بتعيين العقيد ناجي بن مخلف العنزي مديرًا لشرطة محافظة طريف.
فيما عبّر "العنزي" عن اعتزازه بهذه الثقة التي ستكون حافزًا له بمشيئة الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.
صدر قرار مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية اللواء صالح بن عواض الحربي بتعيين العقيد ناجي بن مخلف العنزي مديرًا لشرطة محافظة طريف.
فيما عبّر "العنزي" عن اعتزازه بهذه الثقة التي ستكون حافزًا له بمشيئة الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.
صدر قرار مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية اللواء صالح بن عواض الحربي بتعيين العقيد ناجي بن مخلف العنزي مديرًا لشرطة محافظة طريف.
فيما عبّر "العنزي" عن اعتزازه بهذه الثقة التي ستكون حافزًا له بمشيئة الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.
صدر قرار مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية اللواء صالح بن عواض الحربي بتعيين العقيد ناجي بن مخلف العنزي مديرًا لشرطة محافظة طريف.
فيما عبّر "العنزي" عن اعتزازه بهذه الثقة التي ستكون حافزًا له بمشيئة الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.