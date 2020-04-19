فيتامين "د" ومعدلات النجاة من "كورونا".. علاقة محتملة يبحثها العلماء

تُجرى بجامعة إسبانية وتجارب لمدة 10 أسابيع على 200 مريض للتأكد

يبحث مجموعة من العلماء إمكانية وجود صلة محتملة بين معدلات النجاة من الإصابة بفيروس كورونا ومستويات فيتامين "د" داخل الجسم.

وستسعى تجارب لمدة عشرة أسابيع، وتضم 200 مريض بـ"كوفيد 19" في جامعة غرناطة الإسبانية، إلى تحديد ما إذا كان "فيتامين د" يمكن أن يساعد في مكافحة الإصابة بالمرض، حسبما جاء في تقرير لصحيفة The Daily Mail البريطانية.

ووفقًا لـ"سبوتنيك عربي" ينتج فيتامين "د" عن طريق تعريض الجلد لأشعة الشمس وهو ضروري لنظام المناعة الصحي.

ووجدت دراسة حديثة، أجرتها كلية الثالوث في دبلن، أن البالغين الذين تناولوا مكملات فيتامين "د"، كان لديهم انخفاض بنسبة 50% في الإصابة بالتهابات الصدر.

وتقول الدكتورة جينا ماكيوتشي، من جامعة ساسكس البريطانية: "إذا كنت تعاني من نقص في فيتامين د، فأنت أكثر عُرضة للإصابة بالبرد من ثلاث إلى أربع مرات".

وتضيف: "لذلك من المنطقي أن تكون عدوى الجهاز التنفسي الفيروسية مثل "كوفيد 19" أسوأ إذا كنت تعاني من نقص فيتامين د".

وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن الفيروس، الذي صنّفته منظمة الصحة العالمية في مارس "جائحة"، أصاب أكثر من 2.280 مليون شخص حول العالم، توفي من بينهم أكثر من 150 ألفًا.