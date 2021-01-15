النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 173 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 181 خلال الـ24 ساعة الماضية

فيديو "إنقاذ الفتى" يتفاعل.. ديوانية "بني شهر" تكرم البطل "الشهري"

مقطع لاقى إعجاب رواد مواقع التواصل.. وإنجاز يقابله دفعه لتحفيز الشباب

لم تكتف ديوانية بني شهر بالإشادة بالبطل عامر الشهري نظير ما قام به من عمل بطولي أنقذ فيه فتى- 16عاماً- من الغرق في سيول مركز أحد ثربان بوادي أعشار شمال غرب عسير، بل قررت تكريمه في خطوة تهدف لإظهار مشاعر الفخر والامتنان للعمل الذي قام به، وتحفيز الشباب السعوديين للمبادرة في البطولات الإنسانية التي تشكل واحدة من أبرز سمات المجتمع السعودي وخصائصه المميزة.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو يوثق ما قام به البطل عامر موسى الشهري من إنجاز بطولي محفوف بالمخاطر نظير إنقاذ الطفل الذي انهار به رصيف كان يقف عليه، قبل أن يلقيه في مجري السيل وتتخطفه مياهه.

مقاطع الفيديو التي وثقها المحيطون بالحادثة، أثارت إعجاب رواد وسائل التواصل، واستقطبت اهتمام محطات إخبارية محلية وعالمية، واستنطقت مجلس الشورى الذي أكد نائب رئيسه مشعل السلمي أن العمل الذي قام به الشهري يعكس نخوة الشعب السعودي وشهامته.

وكانت القنوات الإخبارية العالمية والعربية، والمواقع الإلكترونية للشبكة الأمريكية c.n.n وحسابات التواصل الاجتماعي لمؤثرين ومشاهير تناقلت الحادثة، وأوردت أبرز ردود الفعل الإيجابية التي حصدتها مبادرة الشهري لإنقاذ الطفل من الغرق والموت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو "إنقاذ الفتى" يتفاعل.. ديوانية "بني شهر" تكرم البطل "الشهري"
سبق

لم تكتف ديوانية بني شهر بالإشادة بالبطل عامر الشهري نظير ما قام به من عمل بطولي أنقذ فيه فتى- 16عاماً- من الغرق في سيول مركز أحد ثربان بوادي أعشار شمال غرب عسير، بل قررت تكريمه في خطوة تهدف لإظهار مشاعر الفخر والامتنان للعمل الذي قام به، وتحفيز الشباب السعوديين للمبادرة في البطولات الإنسانية التي تشكل واحدة من أبرز سمات المجتمع السعودي وخصائصه المميزة.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو يوثق ما قام به البطل عامر موسى الشهري من إنجاز بطولي محفوف بالمخاطر نظير إنقاذ الطفل الذي انهار به رصيف كان يقف عليه، قبل أن يلقيه في مجري السيل وتتخطفه مياهه.

مقاطع الفيديو التي وثقها المحيطون بالحادثة، أثارت إعجاب رواد وسائل التواصل، واستقطبت اهتمام محطات إخبارية محلية وعالمية، واستنطقت مجلس الشورى الذي أكد نائب رئيسه مشعل السلمي أن العمل الذي قام به الشهري يعكس نخوة الشعب السعودي وشهامته.

وكانت القنوات الإخبارية العالمية والعربية، والمواقع الإلكترونية للشبكة الأمريكية c.n.n وحسابات التواصل الاجتماعي لمؤثرين ومشاهير تناقلت الحادثة، وأوردت أبرز ردود الفعل الإيجابية التي حصدتها مبادرة الشهري لإنقاذ الطفل من الغرق والموت.

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
03:55 PM

فيديو "إنقاذ الفتى" يتفاعل.. ديوانية "بني شهر" تكرم البطل "الشهري"

مقطع لاقى إعجاب رواد مواقع التواصل.. وإنجاز يقابله دفعه لتحفيز الشباب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,717

لم تكتف ديوانية بني شهر بالإشادة بالبطل عامر الشهري نظير ما قام به من عمل بطولي أنقذ فيه فتى- 16عاماً- من الغرق في سيول مركز أحد ثربان بوادي أعشار شمال غرب عسير، بل قررت تكريمه في خطوة تهدف لإظهار مشاعر الفخر والامتنان للعمل الذي قام به، وتحفيز الشباب السعوديين للمبادرة في البطولات الإنسانية التي تشكل واحدة من أبرز سمات المجتمع السعودي وخصائصه المميزة.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو يوثق ما قام به البطل عامر موسى الشهري من إنجاز بطولي محفوف بالمخاطر نظير إنقاذ الطفل الذي انهار به رصيف كان يقف عليه، قبل أن يلقيه في مجري السيل وتتخطفه مياهه.

مقاطع الفيديو التي وثقها المحيطون بالحادثة، أثارت إعجاب رواد وسائل التواصل، واستقطبت اهتمام محطات إخبارية محلية وعالمية، واستنطقت مجلس الشورى الذي أكد نائب رئيسه مشعل السلمي أن العمل الذي قام به الشهري يعكس نخوة الشعب السعودي وشهامته.

وكانت القنوات الإخبارية العالمية والعربية، والمواقع الإلكترونية للشبكة الأمريكية c.n.n وحسابات التواصل الاجتماعي لمؤثرين ومشاهير تناقلت الحادثة، وأوردت أبرز ردود الفعل الإيجابية التي حصدتها مبادرة الشهري لإنقاذ الطفل من الغرق والموت.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,368
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,043
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,747
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,798

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ
نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة