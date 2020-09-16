النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا تتوجه إلى الأمم المتحدة مجدداً لإعادة فرض العقوبات على إيران

"بومبيو" شدد على أنها ستتخذ كل ما يلزم لتطبيقها

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ستتوجه إلى الأمم المتحدة مجدداً الأسبوع المقبل في مسعى لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وشدد "بومبيو" خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن، مع نظيره البريطاني دومينيك راب، على أن بلاده ستتخذ كل ما يلزم للتأكد من تطبيق هذه العقوبات.

وكان "بومبيو" قد أشار الشهر الماضي إلى أنه بدأ مسعى مدته 30 يوماً لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي تتهم إيران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا تتوجه إلى الأمم المتحدة مجدداً لإعادة فرض العقوبات على إيران
سبق

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ستتوجه إلى الأمم المتحدة مجدداً الأسبوع المقبل في مسعى لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وشدد "بومبيو" خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن، مع نظيره البريطاني دومينيك راب، على أن بلاده ستتخذ كل ما يلزم للتأكد من تطبيق هذه العقوبات.

وكان "بومبيو" قد أشار الشهر الماضي إلى أنه بدأ مسعى مدته 30 يوماً لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي تتهم إيران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
09:20 PM

أمريكا تتوجه إلى الأمم المتحدة مجدداً لإعادة فرض العقوبات على إيران

"بومبيو" شدد على أنها ستتخذ كل ما يلزم لتطبيقها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
977

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ستتوجه إلى الأمم المتحدة مجدداً الأسبوع المقبل في مسعى لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وشدد "بومبيو" خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن، مع نظيره البريطاني دومينيك راب، على أن بلاده ستتخذ كل ما يلزم للتأكد من تطبيق هذه العقوبات.

وكان "بومبيو" قد أشار الشهر الماضي إلى أنه بدأ مسعى مدته 30 يوماً لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي تتهم إيران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,073
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,965
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,738
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,607

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة