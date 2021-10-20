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إقبال متزايد بعد الركود.. أحياء الأفلاج تشهد بناء 170 منزلاً جديداً

عدّ تفهّم المواطن فوائد القروض المدعومة من صندوق التنمية العقارية

شهد العديد من أحياء "ليلى الأفلاج" في الآونة الأخيرة تزايد وإقبال المواطنين في بناء المنازل بعد فترة الركود السابقة.

وكشفت إحصائية حصلت عليها "سبق" أنه خلال العام الحالي تم استخراج 170 رخصة بناء منازل للمواطنين في عدد من أحياء المحافظة بليلى.

وأكد مقاولون أن التزايد في إقبال المواطنين على البناء يعود لتفهّم المواطن فوائد القروض المدعومة من صندوق التنمية العقارية وإقبال المواطنين عليه بشكل كبير في الآونة الأخيرة، واستمرار الصندوق في ضخّ القروض العقارية للمواطنين.

وكشفوا أن فترة الركود السابقة تهاوت فيها أسعار تكلفة اليد العاملة إلى 68 ريالاً، وبعد الضخّ الكبير للقروض العقارية وإقبال المواطنين المتزايد على البناء تفاوتت الأسعار الآن من 75 إلى 90 ريالاً، كذلك شهدت الأراضي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد من الأحياء الجديدة شمال المحافظة.

الأفلاج صندوق التنمية العقارية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إقبال متزايد بعد الركود.. أحياء الأفلاج تشهد بناء 170 منزلاً جديداً
سبق

شهد العديد من أحياء "ليلى الأفلاج" في الآونة الأخيرة تزايد وإقبال المواطنين في بناء المنازل بعد فترة الركود السابقة.

وكشفت إحصائية حصلت عليها "سبق" أنه خلال العام الحالي تم استخراج 170 رخصة بناء منازل للمواطنين في عدد من أحياء المحافظة بليلى.

وأكد مقاولون أن التزايد في إقبال المواطنين على البناء يعود لتفهّم المواطن فوائد القروض المدعومة من صندوق التنمية العقارية وإقبال المواطنين عليه بشكل كبير في الآونة الأخيرة، واستمرار الصندوق في ضخّ القروض العقارية للمواطنين.

وكشفوا أن فترة الركود السابقة تهاوت فيها أسعار تكلفة اليد العاملة إلى 68 ريالاً، وبعد الضخّ الكبير للقروض العقارية وإقبال المواطنين المتزايد على البناء تفاوتت الأسعار الآن من 75 إلى 90 ريالاً، كذلك شهدت الأراضي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد من الأحياء الجديدة شمال المحافظة.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
04:01 PM

إقبال متزايد بعد الركود.. أحياء الأفلاج تشهد بناء 170 منزلاً جديداً

عدّ تفهّم المواطن فوائد القروض المدعومة من صندوق التنمية العقارية

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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شهد العديد من أحياء "ليلى الأفلاج" في الآونة الأخيرة تزايد وإقبال المواطنين في بناء المنازل بعد فترة الركود السابقة.

وكشفت إحصائية حصلت عليها "سبق" أنه خلال العام الحالي تم استخراج 170 رخصة بناء منازل للمواطنين في عدد من أحياء المحافظة بليلى.

وأكد مقاولون أن التزايد في إقبال المواطنين على البناء يعود لتفهّم المواطن فوائد القروض المدعومة من صندوق التنمية العقارية وإقبال المواطنين عليه بشكل كبير في الآونة الأخيرة، واستمرار الصندوق في ضخّ القروض العقارية للمواطنين.

وكشفوا أن فترة الركود السابقة تهاوت فيها أسعار تكلفة اليد العاملة إلى 68 ريالاً، وبعد الضخّ الكبير للقروض العقارية وإقبال المواطنين المتزايد على البناء تفاوتت الأسعار الآن من 75 إلى 90 ريالاً، كذلك شهدت الأراضي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد من الأحياء الجديدة شمال المحافظة.

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