"المرور": طرح الدفعة السادسة من مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني اليوم

قالت الإدارة: يستمر 4 أيام على منصة "أبشر".. والمزايدة تتم عبر 3 خطوات

تطرح الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس، الدفعة السادسة من مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر" التي تتيح للمشاركين في المزاد شراء اللوحات المميزة.

ولفتت الإدارة إلى أن المزاد يستمر حتى الأحد المقبل الموافق 16 يناير، ويمكن المشاركة فيه عبر الدخول على منصة "أبشر" واختيار الخدمات من تبويب "خدماتي".

وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن الخطوة التالية تكون باختيار بوابة المرور على المنصة، ثم خطوة مزاد اللوحات الإلكتروني لإمكان الشراء.