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"المرور": طرح الدفعة السادسة من مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني اليوم

قالت الإدارة: يستمر 4 أيام على منصة "أبشر".. والمزايدة تتم عبر 3 خطوات

تطرح الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس، الدفعة السادسة من مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر" التي تتيح للمشاركين في المزاد شراء اللوحات المميزة.

ولفتت الإدارة إلى أن المزاد يستمر حتى الأحد المقبل الموافق 16 يناير، ويمكن المشاركة فيه عبر الدخول على منصة "أبشر" واختيار الخدمات من تبويب "خدماتي".

وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن الخطوة التالية تكون باختيار بوابة المرور على المنصة، ثم خطوة مزاد اللوحات الإلكتروني لإمكان الشراء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المرور": طرح الدفعة السادسة من مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني اليوم
سبق

تطرح الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس، الدفعة السادسة من مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر" التي تتيح للمشاركين في المزاد شراء اللوحات المميزة.

ولفتت الإدارة إلى أن المزاد يستمر حتى الأحد المقبل الموافق 16 يناير، ويمكن المشاركة فيه عبر الدخول على منصة "أبشر" واختيار الخدمات من تبويب "خدماتي".

وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن الخطوة التالية تكون باختيار بوابة المرور على المنصة، ثم خطوة مزاد اللوحات الإلكتروني لإمكان الشراء.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
09:40 AM

"المرور": طرح الدفعة السادسة من مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني اليوم

قالت الإدارة: يستمر 4 أيام على منصة "أبشر".. والمزايدة تتم عبر 3 خطوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,662

تطرح الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس، الدفعة السادسة من مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر" التي تتيح للمشاركين في المزاد شراء اللوحات المميزة.

ولفتت الإدارة إلى أن المزاد يستمر حتى الأحد المقبل الموافق 16 يناير، ويمكن المشاركة فيه عبر الدخول على منصة "أبشر" واختيار الخدمات من تبويب "خدماتي".

وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن الخطوة التالية تكون باختيار بوابة المرور على المنصة، ثم خطوة مزاد اللوحات الإلكتروني لإمكان الشراء.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,512
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,443
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,774
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,672

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