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الصين تتّهم الجيش الأمريكي بإدخال فيروس كورونا إلى ووهان

قال المتحدث باسم الحكومة الصينية تشاو لي جيان، اليوم الخميس: إن الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضررًا بسبب التفشي.

ونشر تشاو لي جيان تغريدة بالإنجليزية في حسابه على تويتر: "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان.. تحلّوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير"، طبقًا لموقع "آر تي" الروسي.

فيروس كورونا الجديد الصين

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الصين تتّهم الجيش الأمريكي بإدخال فيروس كورونا إلى ووهان
سبق

قال المتحدث باسم الحكومة الصينية تشاو لي جيان، اليوم الخميس: إن الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضررًا بسبب التفشي.

ونشر تشاو لي جيان تغريدة بالإنجليزية في حسابه على تويتر: "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان.. تحلّوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير"، طبقًا لموقع "آر تي" الروسي.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
06:58 PM

الصين تتّهم الجيش الأمريكي بإدخال فيروس كورونا إلى ووهان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
21
28,288

قال المتحدث باسم الحكومة الصينية تشاو لي جيان، اليوم الخميس: إن الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضررًا بسبب التفشي.

ونشر تشاو لي جيان تغريدة بالإنجليزية في حسابه على تويتر: "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان.. تحلّوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير"، طبقًا لموقع "آر تي" الروسي.

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