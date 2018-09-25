النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. كيف نجا منزل بأعجوبة من البركان المدمّر في جزر الكناري

تداول على موقع التواصل الاجتماعي، صور ومقطع فيديو لمنزل نجا بأعجوبة من البركان المدمّر في جزيرة بالما؛ إحدى جزر الكناري الإسبانية، الذي دمّر أكثر من 300 منزل.

المنزل يقع في وسط مزرعة نجا بأعجوبة من ثورة البركان؛ الأمر الذي أثار استغرب ودهشة الكثيرين.

المزرعة يملكها زوجان من الدنمارك يبلغان من العمر 80 عاماً، واشترى الزوجان المنزل منذ نحو 30 عاماً.. والزوجان لم يتمكنا من زيارة المزرعة منذ اشتعال جائحة كورونا.

المنزل الذي نجا من الدمار يظهر كنقطة مضيئة وسط مساحة كبيرة قاتمة ومحروقة، إذ دمّر البركان كل شيء في طريقه، ولا تزال الحمم مستمرة، ولا يعرف العلماء إلى متى سيستمر ثوران البركان.

الرئيسية/ محطات

اعلان
شاهد.. كيف نجا منزل بأعجوبة من البركان المدمّر في جزر الكناري
سبق

تداول على موقع التواصل الاجتماعي، صور ومقطع فيديو لمنزل نجا بأعجوبة من البركان المدمّر في جزيرة بالما؛ إحدى جزر الكناري الإسبانية، الذي دمّر أكثر من 300 منزل.

المنزل يقع في وسط مزرعة نجا بأعجوبة من ثورة البركان؛ الأمر الذي أثار استغرب ودهشة الكثيرين.

المزرعة يملكها زوجان من الدنمارك يبلغان من العمر 80 عاماً، واشترى الزوجان المنزل منذ نحو 30 عاماً.. والزوجان لم يتمكنا من زيارة المزرعة منذ اشتعال جائحة كورونا.

المنزل الذي نجا من الدمار يظهر كنقطة مضيئة وسط مساحة كبيرة قاتمة ومحروقة، إذ دمّر البركان كل شيء في طريقه، ولا تزال الحمم مستمرة، ولا يعرف العلماء إلى متى سيستمر ثوران البركان.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
10:18 AM

شاهد.. كيف نجا منزل بأعجوبة من البركان المدمّر في جزر الكناري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,498

تداول على موقع التواصل الاجتماعي، صور ومقطع فيديو لمنزل نجا بأعجوبة من البركان المدمّر في جزيرة بالما؛ إحدى جزر الكناري الإسبانية، الذي دمّر أكثر من 300 منزل.

المنزل يقع في وسط مزرعة نجا بأعجوبة من ثورة البركان؛ الأمر الذي أثار استغرب ودهشة الكثيرين.

المزرعة يملكها زوجان من الدنمارك يبلغان من العمر 80 عاماً، واشترى الزوجان المنزل منذ نحو 30 عاماً.. والزوجان لم يتمكنا من زيارة المزرعة منذ اشتعال جائحة كورونا.

المنزل الذي نجا من الدمار يظهر كنقطة مضيئة وسط مساحة كبيرة قاتمة ومحروقة، إذ دمّر البركان كل شيء في طريقه، ولا تزال الحمم مستمرة، ولا يعرف العلماء إلى متى سيستمر ثوران البركان.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,923
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,734
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,915
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,257

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة