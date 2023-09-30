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قطر تدرج أشخاصًا وكيانات إرهابية على قائمة العقوبات الوطنية

في ضوء تعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب

أدرجت دولة قطر أشخاصًا وكيانات إرهابية على قائمة العقوبات الوطنية.

وتضمن القرار إضافة سبعة أشخاص وكيان واحد إلى القائمة الحالية المعتمدة في قطر المدرج عليها الأشخاص والكيانات الداعمة للإرهاب.

ويندرج القرار ـ وفقًا لوكالة الأنباء القطرية ـ في ضوء تعاون قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب.


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قطر تدرج أشخاصًا وكيانات إرهابية على قائمة العقوبات الوطنية
سبق

أدرجت دولة قطر أشخاصًا وكيانات إرهابية على قائمة العقوبات الوطنية.

وتضمن القرار إضافة سبعة أشخاص وكيان واحد إلى القائمة الحالية المعتمدة في قطر المدرج عليها الأشخاص والكيانات الداعمة للإرهاب.

ويندرج القرار ـ وفقًا لوكالة الأنباء القطرية ـ في ضوء تعاون قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب.


29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
10:00 PM

قطر تدرج أشخاصًا وكيانات إرهابية على قائمة العقوبات الوطنية

في ضوء تعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدوحة
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أدرجت دولة قطر أشخاصًا وكيانات إرهابية على قائمة العقوبات الوطنية.

وتضمن القرار إضافة سبعة أشخاص وكيان واحد إلى القائمة الحالية المعتمدة في قطر المدرج عليها الأشخاص والكيانات الداعمة للإرهاب.

ويندرج القرار ـ وفقًا لوكالة الأنباء القطرية ـ في ضوء تعاون قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب.


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