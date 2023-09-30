ويندرج القرار ـ وفقًا لوكالة الأنباء القطرية ـ في ضوء تعاون قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب.

وتضمن القرار إضافة سبعة أشخاص وكيان واحد إلى القائمة الحالية المعتمدة في قطر المدرج عليها الأشخاص والكيانات الداعمة للإرهاب.

أدرجت دولة قطر أشخاصًا وكيانات إرهابية على قائمة العقوبات الوطنية.

قطر تدرج أشخاصًا وكيانات إرهابية على قائمة العقوبات الوطنية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-29 أدرجت دولة قطر أشخاصًا وكيانات إرهابية على قائمة العقوبات الوطنية. وتضمن القرار إضافة سبعة أشخاص وكيان واحد إلى القائمة الحالية المعتمدة في قطر المدرج عليها الأشخاص والكيانات الداعمة للإرهاب. ويندرج القرار ـ وفقًا لوكالة الأنباء القطرية ـ في ضوء تعاون قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب.



29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 10:00 PM

قطر تدرج أشخاصًا وكيانات إرهابية على قائمة العقوبات الوطنية في ضوء تعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب





A A A





1 مشاركة

أدرجت دولة قطر أشخاصًا وكيانات إرهابية على قائمة العقوبات الوطنية.

وتضمن القرار إضافة سبعة أشخاص وكيان واحد إلى القائمة الحالية المعتمدة في قطر المدرج عليها الأشخاص والكيانات الداعمة للإرهاب.

ويندرج القرار ـ وفقًا لوكالة الأنباء القطرية ـ في ضوء تعاون قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب.



