أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد باستمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية ونشاط الرياح السطحية مع تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وقالت الهيئة: الحالة تشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة"، وبدأت في التاسعة من صباح اليوم وتنتهي في الساعة 18:00 من مساء اليوم نفسه.
"الأرصاد" تنبه لاستمرار الأتربة والأمطار على نجران
تشمل "ثار وحبونا وشرورة ويدمة" وتستمر حتى 6 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد باستمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية ونشاط الرياح السطحية مع تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وقالت الهيئة: الحالة تشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة"، وبدأت في التاسعة من صباح اليوم وتنتهي في الساعة 18:00 من مساء اليوم نفسه.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد باستمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية ونشاط الرياح السطحية مع تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
"الأرصاد" تنبه لاستمرار الأتربة والأمطار على نجران
تشمل "ثار وحبونا وشرورة ويدمة" وتستمر حتى 6 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد باستمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية ونشاط الرياح السطحية مع تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وقالت الهيئة: الحالة تشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة"، وبدأت في التاسعة من صباح اليوم وتنتهي في الساعة 18:00 من مساء اليوم نفسه.