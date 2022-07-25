أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد باستمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية ونشاط الرياح السطحية مع تدني مدى الرؤية على منطقة نجران. وقالت الهيئة: الحالة تشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة"، وبدأت في التاسعة من صباح اليوم وتنتهي في الساعة 18:00 من مساء اليوم نفسه.

"الأرصاد" تنبه لاستمرار الأتربة والأمطار على نجران صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-24 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد باستمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية ونشاط الرياح السطحية مع تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وقالت الهيئة: الحالة تشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة"، وبدأت في التاسعة من صباح اليوم وتنتهي في الساعة 18:00 من مساء اليوم نفسه.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440 03:06 PM

"الأرصاد" تنبه لاستمرار الأتربة والأمطار على نجران تشمل "ثار وحبونا وشرورة ويدمة" وتستمر حتى 6 مساء





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد باستمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية ونشاط الرياح السطحية مع تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وقالت الهيئة: الحالة تشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة"، وبدأت في التاسعة من صباح اليوم وتنتهي في الساعة 18:00 من مساء اليوم نفسه.