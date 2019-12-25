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"نبضات" تعقد أول اجتماع لها بعد تأسيسها

ناقشت أهم العوامل المؤدية لأمراض القلب

عقدت جمعية مكافحة أمراض القلب "نبضات"، أول اجتماع لها بعد تأسيسها برئاسة الدكتور خالد بن فايز الحبيب، رئيس مجلس الإدارة استشاري أمراض القلب في مركز الملك فهد لأمراض وجراحة القلب بالمدينة الجامعية في جامعة الملك سعود.

وشهد الاجتماع مناقشة رؤية الجمعية، وهي الداعم الرئيس لصحة القلب في المجتمع، والرسالة التي تعني الوقاية من عوامل الخطورة القلبية وأمراض القلب في المجتمع، والقيم في الشراكة المجتمعية على أسس علمية، تماشيًا مع رؤية 2030 لوزارة الصحة؛ حيث إن من أبرز مهام الجمعية: إقامة الحملات التوعوية المجتمعية بشأن أسلوب الحياة الصحي، بالإضافة إلى الكشف المبكّر لعوامل الخطورة القلبية، وإنشاء مركز بيانات حول صحة السكان.

واكتمل نصاب الجمعية بحضور كلٍّ من أعضاء مجلس الإدارة الدكتور ناصر بن محمد القحطاني نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أحمد بن جمال إمام المشرف المالي، وأعضاء مجلس الإدارة: الدكتور صالح بن سعد الأنصاري، وأحمد بن عبيد الحماد، والدكتور عبدالله بن سعد الغامدي، وحسين بن محمد، كما حضر الاجتماع رائد جراحات القلب الدكتور محمد بن راشد الفقيه كعضو مؤسس للجمعية.

يشار إلى أن جمعية "نبضات" تعمل على الاستفادة من التجربة الرائدة لبرنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة.

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"نبضات" تعقد أول اجتماع لها بعد تأسيسها
سبق

عقدت جمعية مكافحة أمراض القلب "نبضات"، أول اجتماع لها بعد تأسيسها برئاسة الدكتور خالد بن فايز الحبيب، رئيس مجلس الإدارة استشاري أمراض القلب في مركز الملك فهد لأمراض وجراحة القلب بالمدينة الجامعية في جامعة الملك سعود.

وشهد الاجتماع مناقشة رؤية الجمعية، وهي الداعم الرئيس لصحة القلب في المجتمع، والرسالة التي تعني الوقاية من عوامل الخطورة القلبية وأمراض القلب في المجتمع، والقيم في الشراكة المجتمعية على أسس علمية، تماشيًا مع رؤية 2030 لوزارة الصحة؛ حيث إن من أبرز مهام الجمعية: إقامة الحملات التوعوية المجتمعية بشأن أسلوب الحياة الصحي، بالإضافة إلى الكشف المبكّر لعوامل الخطورة القلبية، وإنشاء مركز بيانات حول صحة السكان.

واكتمل نصاب الجمعية بحضور كلٍّ من أعضاء مجلس الإدارة الدكتور ناصر بن محمد القحطاني نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أحمد بن جمال إمام المشرف المالي، وأعضاء مجلس الإدارة: الدكتور صالح بن سعد الأنصاري، وأحمد بن عبيد الحماد، والدكتور عبدالله بن سعد الغامدي، وحسين بن محمد، كما حضر الاجتماع رائد جراحات القلب الدكتور محمد بن راشد الفقيه كعضو مؤسس للجمعية.

يشار إلى أن جمعية "نبضات" تعمل على الاستفادة من التجربة الرائدة لبرنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
05:25 PM

"نبضات" تعقد أول اجتماع لها بعد تأسيسها

ناقشت أهم العوامل المؤدية لأمراض القلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت جمعية مكافحة أمراض القلب "نبضات"، أول اجتماع لها بعد تأسيسها برئاسة الدكتور خالد بن فايز الحبيب، رئيس مجلس الإدارة استشاري أمراض القلب في مركز الملك فهد لأمراض وجراحة القلب بالمدينة الجامعية في جامعة الملك سعود.

وشهد الاجتماع مناقشة رؤية الجمعية، وهي الداعم الرئيس لصحة القلب في المجتمع، والرسالة التي تعني الوقاية من عوامل الخطورة القلبية وأمراض القلب في المجتمع، والقيم في الشراكة المجتمعية على أسس علمية، تماشيًا مع رؤية 2030 لوزارة الصحة؛ حيث إن من أبرز مهام الجمعية: إقامة الحملات التوعوية المجتمعية بشأن أسلوب الحياة الصحي، بالإضافة إلى الكشف المبكّر لعوامل الخطورة القلبية، وإنشاء مركز بيانات حول صحة السكان.

واكتمل نصاب الجمعية بحضور كلٍّ من أعضاء مجلس الإدارة الدكتور ناصر بن محمد القحطاني نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أحمد بن جمال إمام المشرف المالي، وأعضاء مجلس الإدارة: الدكتور صالح بن سعد الأنصاري، وأحمد بن عبيد الحماد، والدكتور عبدالله بن سعد الغامدي، وحسين بن محمد، كما حضر الاجتماع رائد جراحات القلب الدكتور محمد بن راشد الفقيه كعضو مؤسس للجمعية.

يشار إلى أن جمعية "نبضات" تعمل على الاستفادة من التجربة الرائدة لبرنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة.

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