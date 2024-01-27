"الزعاق": كتلة هوائية باردة الخميس والجمعة.. والأسبوع المقبل تبدأ بوادر الربيع

قال: اخضرار الأشجار وجريان المياه بغصونها وانتشار الحشرات علامات على اقترابه

أكّد خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق؛ أنه خلال هذه الأيام سنلاحظ اخضرار أوراق الأشجار، وجريان المياه في غصونها، وانتشار الحشرات؛ كعلامات على اقترابنا من فصل الربيع.

وأضاف الزعاق؛ نحن الآن في أول أيام شباط الثاني، وقال أهالينا "شباط ما على كلامه رباط"؛ كناية على تقلبات الأجواء في الشبط.

وتابع، وخلال هذين اليومين (الخميس والجمعة) سنتأثر بكتلة هوائية باردة محمولة عبر رياح ناهضة، ومن الأسبوع المقبل تبدأ بوادر موسم الربيع.