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كورونا في لبنان والجزائر.. الأولى تسجل 1143 والثانية 175 إصابة

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوقود 19) ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 33962 إصابات.

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 14768، فيما زاد عدد الوفيات إلى 333 حالة وفاة بعد تسجيل 4 حالات جديدة.

على جانب آخر سجلت الجزائر 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 50754 حالة.

وأوضحت الصحة الجزائرية أنه تم إحصاء 4 حالات وفاة إضافية ليبلغ عدد الوفيات 1707 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 35654 شخص.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في لبنان والجزائر.. الأولى تسجل 1143 والثانية 175 إصابة
سبق

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوقود 19) ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 33962 إصابات.

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 14768، فيما زاد عدد الوفيات إلى 333 حالة وفاة بعد تسجيل 4 حالات جديدة.

على جانب آخر سجلت الجزائر 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 50754 حالة.

وأوضحت الصحة الجزائرية أنه تم إحصاء 4 حالات وفاة إضافية ليبلغ عدد الوفيات 1707 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 35654 شخص.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
09:04 PM

كورونا في لبنان والجزائر.. الأولى تسجل 1143 والثانية 175 إصابة

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوقود 19) ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 33962 إصابات.

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 14768، فيما زاد عدد الوفيات إلى 333 حالة وفاة بعد تسجيل 4 حالات جديدة.

على جانب آخر سجلت الجزائر 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 50754 حالة.

وأوضحت الصحة الجزائرية أنه تم إحصاء 4 حالات وفاة إضافية ليبلغ عدد الوفيات 1707 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 35654 شخص.

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