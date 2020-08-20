النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجلس الأمن الدولي يُدين التمرد في مالي ويدعو للإفراج الفوري عن كل المسؤولين المعتقلين

الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية دكار بعد الانقلاب العسكري

أدان مجلس الأمن الدولي اليوم بشدة، التمرد الذي حدث في مالي الثلاثاء وأدى إلى اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة الآخرين من قِبَل بعض الجنود المتمردين.

وحث أعضاء المجلس في بيان عقب اجتماع طارئ، هؤلاء المتمردين على إطلاق سراح جميع المسؤولين المحتجزين بأمان وعلى الفور، والعودة إلى ثكناتهم دون تأخير.

كما شددوا على الحاجة الملحة إلى استعادة سيادة القانون والمضيّ قُدُمًا نحو عودة النظام الدستوري.

من جهة أخرى، أفادت مفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي اليوم، أن التكتل علّق عضوية مالي ردًّا على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس والحكومة في مالي.

وأضافت أن التعليق سيظل ساريًا لحين استعادة النظام الدستوري، مطالبة بالإفراج عن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وغيره من كبار المسؤولين.

مجلس الأمن الدولي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مجلس الأمن الدولي يُدين التمرد في مالي ويدعو للإفراج الفوري عن كل المسؤولين المعتقلين
سبق

أدان مجلس الأمن الدولي اليوم بشدة، التمرد الذي حدث في مالي الثلاثاء وأدى إلى اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة الآخرين من قِبَل بعض الجنود المتمردين.

وحث أعضاء المجلس في بيان عقب اجتماع طارئ، هؤلاء المتمردين على إطلاق سراح جميع المسؤولين المحتجزين بأمان وعلى الفور، والعودة إلى ثكناتهم دون تأخير.

كما شددوا على الحاجة الملحة إلى استعادة سيادة القانون والمضيّ قُدُمًا نحو عودة النظام الدستوري.

من جهة أخرى، أفادت مفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي اليوم، أن التكتل علّق عضوية مالي ردًّا على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس والحكومة في مالي.

وأضافت أن التعليق سيظل ساريًا لحين استعادة النظام الدستوري، مطالبة بالإفراج عن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وغيره من كبار المسؤولين.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
08:30 AM

مجلس الأمن الدولي يُدين التمرد في مالي ويدعو للإفراج الفوري عن كل المسؤولين المعتقلين

الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية دكار بعد الانقلاب العسكري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
476

أدان مجلس الأمن الدولي اليوم بشدة، التمرد الذي حدث في مالي الثلاثاء وأدى إلى اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة الآخرين من قِبَل بعض الجنود المتمردين.

وحث أعضاء المجلس في بيان عقب اجتماع طارئ، هؤلاء المتمردين على إطلاق سراح جميع المسؤولين المحتجزين بأمان وعلى الفور، والعودة إلى ثكناتهم دون تأخير.

كما شددوا على الحاجة الملحة إلى استعادة سيادة القانون والمضيّ قُدُمًا نحو عودة النظام الدستوري.

من جهة أخرى، أفادت مفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي اليوم، أن التكتل علّق عضوية مالي ردًّا على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس والحكومة في مالي.

وأضافت أن التعليق سيظل ساريًا لحين استعادة النظام الدستوري، مطالبة بالإفراج عن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وغيره من كبار المسؤولين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,051
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,390
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,435
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,799

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة