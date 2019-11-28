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أمير الشرقية يدشن مبادرة "#شرقية_خضراء".. الأحد المقبل

ضمن برامج الاهتمام بتشجير مدن المنطقة

يدشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الأحد المقبل، بمكتبه؛ مبادرة أمانة المنطقة "#شرقية_خضراء".

يأتي ذلك ضمن برامج الأمانة في الاهتمام بتشجير مدن الشرقية، وزيادة نسبة الرقعة الخضراء بالمنطقة، وزيادة نسبة الفرد منها، ونشر ثقافة الوعي بين جميع شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليها.

وعبر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عن شكره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على رعايته ودعمه المتواصل لمبادرات الأمانة ومشاريع التنمية في كل ما من شأنه خدمة وتطوير المنطقة.

كما عبر عن شكره لنائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على متابعته الدائمة وحرصه في كل الجوانب التنموية بالمنطقة.

وقال: إن المبادرة تأتي بالمشاركة مع تعليم الشرقية وصحة الشرقية والتجمع الصحي الأول والمجاميع التطوعية، وتستهدف المدارس والمباني التعليمية والمستشفيات والمراكز الصحية والشوارع بجميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأشار المهندس "الجبير" إلى أن عدد الأشجار المستهدفة للمبادرة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة والمناسبة لبيئة المنطقة ومن إنتاج مشاتل أمانة الشرقية، لافتًا إلى أن الجانب التوعوي له نصيب كبير من المبادرة، وجرى العمل على تأسيس برامج خاصة به تنظم أثناء أسابيع المبادرة.

من جهته قال وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل: إن مبادرة "#شرقية_خضراء" خُطط لها منذ شهرين، وعقد لها اجتماعات تحضيرية ولقاءات تنسيقية مع الجهات المشاركة في تعليم وصحة الشرقية، موضحًا أن الإدارة العامة للحدائق بالأمانة ستسخر كل إمكاناتها وخبراتها لإنجاح المبادرة.

وأضاف "مغربل" أن طلاب المدارس والمعلمين والكوادر الطبية في المنشآت الصحية، سيكونون الطرف الفاعل في المبادرة بمشاركاتهم التطوعية في عمليات التشجير، لنشر التوعية نظريًّا وعمليًّا بين شرائح مهمة من المجتمع.

أمير الشرقية #شرقية_خضراء

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الشرقية يدشن مبادرة "#شرقية_خضراء".. الأحد المقبل
سبق

يدشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الأحد المقبل، بمكتبه؛ مبادرة أمانة المنطقة "#شرقية_خضراء".

يأتي ذلك ضمن برامج الأمانة في الاهتمام بتشجير مدن الشرقية، وزيادة نسبة الرقعة الخضراء بالمنطقة، وزيادة نسبة الفرد منها، ونشر ثقافة الوعي بين جميع شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليها.

وعبر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عن شكره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على رعايته ودعمه المتواصل لمبادرات الأمانة ومشاريع التنمية في كل ما من شأنه خدمة وتطوير المنطقة.

كما عبر عن شكره لنائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على متابعته الدائمة وحرصه في كل الجوانب التنموية بالمنطقة.

وقال: إن المبادرة تأتي بالمشاركة مع تعليم الشرقية وصحة الشرقية والتجمع الصحي الأول والمجاميع التطوعية، وتستهدف المدارس والمباني التعليمية والمستشفيات والمراكز الصحية والشوارع بجميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأشار المهندس "الجبير" إلى أن عدد الأشجار المستهدفة للمبادرة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة والمناسبة لبيئة المنطقة ومن إنتاج مشاتل أمانة الشرقية، لافتًا إلى أن الجانب التوعوي له نصيب كبير من المبادرة، وجرى العمل على تأسيس برامج خاصة به تنظم أثناء أسابيع المبادرة.

من جهته قال وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل: إن مبادرة "#شرقية_خضراء" خُطط لها منذ شهرين، وعقد لها اجتماعات تحضيرية ولقاءات تنسيقية مع الجهات المشاركة في تعليم وصحة الشرقية، موضحًا أن الإدارة العامة للحدائق بالأمانة ستسخر كل إمكاناتها وخبراتها لإنجاح المبادرة.

وأضاف "مغربل" أن طلاب المدارس والمعلمين والكوادر الطبية في المنشآت الصحية، سيكونون الطرف الفاعل في المبادرة بمشاركاتهم التطوعية في عمليات التشجير، لنشر التوعية نظريًّا وعمليًّا بين شرائح مهمة من المجتمع.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
04:47 PM

أمير الشرقية يدشن مبادرة "#شرقية_خضراء".. الأحد المقبل

ضمن برامج الاهتمام بتشجير مدن المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يدشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الأحد المقبل، بمكتبه؛ مبادرة أمانة المنطقة "#شرقية_خضراء".

يأتي ذلك ضمن برامج الأمانة في الاهتمام بتشجير مدن الشرقية، وزيادة نسبة الرقعة الخضراء بالمنطقة، وزيادة نسبة الفرد منها، ونشر ثقافة الوعي بين جميع شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليها.

وعبر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عن شكره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على رعايته ودعمه المتواصل لمبادرات الأمانة ومشاريع التنمية في كل ما من شأنه خدمة وتطوير المنطقة.

كما عبر عن شكره لنائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على متابعته الدائمة وحرصه في كل الجوانب التنموية بالمنطقة.

وقال: إن المبادرة تأتي بالمشاركة مع تعليم الشرقية وصحة الشرقية والتجمع الصحي الأول والمجاميع التطوعية، وتستهدف المدارس والمباني التعليمية والمستشفيات والمراكز الصحية والشوارع بجميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأشار المهندس "الجبير" إلى أن عدد الأشجار المستهدفة للمبادرة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة والمناسبة لبيئة المنطقة ومن إنتاج مشاتل أمانة الشرقية، لافتًا إلى أن الجانب التوعوي له نصيب كبير من المبادرة، وجرى العمل على تأسيس برامج خاصة به تنظم أثناء أسابيع المبادرة.

من جهته قال وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل: إن مبادرة "#شرقية_خضراء" خُطط لها منذ شهرين، وعقد لها اجتماعات تحضيرية ولقاءات تنسيقية مع الجهات المشاركة في تعليم وصحة الشرقية، موضحًا أن الإدارة العامة للحدائق بالأمانة ستسخر كل إمكاناتها وخبراتها لإنجاح المبادرة.

وأضاف "مغربل" أن طلاب المدارس والمعلمين والكوادر الطبية في المنشآت الصحية، سيكونون الطرف الفاعل في المبادرة بمشاركاتهم التطوعية في عمليات التشجير، لنشر التوعية نظريًّا وعمليًّا بين شرائح مهمة من المجتمع.

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