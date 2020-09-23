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محافظ الأمواه مهنئًا اليوم الوطني: عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للمملكة

قال: يذكرنا بأن التضحيات العظيمة والعطاء اللا محدود هي طرق تحقيق الأهداف

رفع محافظ الأمواه علي بن عبدالله العواشز، باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ولأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز -حفظهم لله- والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ90.

وقال العواشز: "عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للمملكة العربية السعودية، وصفحة مضيئة تضاف إلى سجل حافل بالإنجاز والخير والسلام، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، تعيد إلى الذاكرة وإلى الأذهان عظمة الإنجاز، الذي تم بفضل الله وقدرته على يد المؤسس البطل ورجاله المخلصين، ويجسد نعمة لم شَمل هذه البلاد تحت راية التوحيد في الأرض التي انبثق منها نور الإسلام وحملت رسالته الخالدة إلى البشرية.

وتابع: اليوم الوطني يذكرنا بأن التضحيات العظيمة والعطاء اللا محدود هي طرق تحقيق الأهداف، فبعد التوحيد، بدأت على أرض هذه البلاد قصة مسيرة تنموية شاملة في بلاد افتقدت في البداية للثروات الطبيعية؛ ولكنها كانت غنية برجالها لتصبح الصحاري القاحلة ميدانًا لنهضة تنموية شملت جميع القطاعات والمجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وجعلت المواطن السعودي هدف هذه التنمية، ورسمت معالم حضارية جمعت بين أصالة التراث وديناميكية الحاضر ومتغيراته، كما تهيأت للمستقبل ببصيرة نافذة تستشرف الآفاق وتستنير الطريق.

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محافظ الأمواه مهنئًا اليوم الوطني: عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للمملكة
سبق

رفع محافظ الأمواه علي بن عبدالله العواشز، باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ولأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز -حفظهم لله- والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ90.

وقال العواشز: "عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للمملكة العربية السعودية، وصفحة مضيئة تضاف إلى سجل حافل بالإنجاز والخير والسلام، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، تعيد إلى الذاكرة وإلى الأذهان عظمة الإنجاز، الذي تم بفضل الله وقدرته على يد المؤسس البطل ورجاله المخلصين، ويجسد نعمة لم شَمل هذه البلاد تحت راية التوحيد في الأرض التي انبثق منها نور الإسلام وحملت رسالته الخالدة إلى البشرية.

وتابع: اليوم الوطني يذكرنا بأن التضحيات العظيمة والعطاء اللا محدود هي طرق تحقيق الأهداف، فبعد التوحيد، بدأت على أرض هذه البلاد قصة مسيرة تنموية شاملة في بلاد افتقدت في البداية للثروات الطبيعية؛ ولكنها كانت غنية برجالها لتصبح الصحاري القاحلة ميدانًا لنهضة تنموية شملت جميع القطاعات والمجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وجعلت المواطن السعودي هدف هذه التنمية، ورسمت معالم حضارية جمعت بين أصالة التراث وديناميكية الحاضر ومتغيراته، كما تهيأت للمستقبل ببصيرة نافذة تستشرف الآفاق وتستنير الطريق.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
02:04 PM

محافظ الأمواه مهنئًا اليوم الوطني: عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للمملكة

قال: يذكرنا بأن التضحيات العظيمة والعطاء اللا محدود هي طرق تحقيق الأهداف

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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رفع محافظ الأمواه علي بن عبدالله العواشز، باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ولأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز -حفظهم لله- والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ90.

وقال العواشز: "عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للمملكة العربية السعودية، وصفحة مضيئة تضاف إلى سجل حافل بالإنجاز والخير والسلام، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، تعيد إلى الذاكرة وإلى الأذهان عظمة الإنجاز، الذي تم بفضل الله وقدرته على يد المؤسس البطل ورجاله المخلصين، ويجسد نعمة لم شَمل هذه البلاد تحت راية التوحيد في الأرض التي انبثق منها نور الإسلام وحملت رسالته الخالدة إلى البشرية.

وتابع: اليوم الوطني يذكرنا بأن التضحيات العظيمة والعطاء اللا محدود هي طرق تحقيق الأهداف، فبعد التوحيد، بدأت على أرض هذه البلاد قصة مسيرة تنموية شاملة في بلاد افتقدت في البداية للثروات الطبيعية؛ ولكنها كانت غنية برجالها لتصبح الصحاري القاحلة ميدانًا لنهضة تنموية شملت جميع القطاعات والمجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وجعلت المواطن السعودي هدف هذه التنمية، ورسمت معالم حضارية جمعت بين أصالة التراث وديناميكية الحاضر ومتغيراته، كما تهيأت للمستقبل ببصيرة نافذة تستشرف الآفاق وتستنير الطريق.

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