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إغلاق 13 منشأة تجارية مخالفة بمكة ضمن 113 جولة رقابية لبلدية العزيزية

أتلفت 179 كغم من المكسرات مجهولة المصدر و26 عبوة مياه زمزم غير صالحة للاستهلاك

نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 113 جولة رقابية ميدانية على المنشآت التجارية وعلى الباعة الجائلين المخالفين؛ بهدف منع مزاولة البيع العشوائي، والقضاء على الظواهر السلبية والحد منها.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 13 منشأة تجارية؛ بسبب مخالفاتها للأنظمة واللوائح، ومصادرة وإتلاف 26عبوة من مياه زمزم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك؛ نظراً لتعرضها لأشعة الشمس وسوء عملية التخزين وعرضها بطرق غير صحيحة، إضافة إلى مصادرة وإتلاف 179 كغم من المكسرات مجهولة المصدر، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

أمانة العاصمة المقدسة

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إغلاق 13 منشأة تجارية مخالفة بمكة ضمن 113 جولة رقابية لبلدية العزيزية
سبق

نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 113 جولة رقابية ميدانية على المنشآت التجارية وعلى الباعة الجائلين المخالفين؛ بهدف منع مزاولة البيع العشوائي، والقضاء على الظواهر السلبية والحد منها.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 13 منشأة تجارية؛ بسبب مخالفاتها للأنظمة واللوائح، ومصادرة وإتلاف 26عبوة من مياه زمزم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك؛ نظراً لتعرضها لأشعة الشمس وسوء عملية التخزين وعرضها بطرق غير صحيحة، إضافة إلى مصادرة وإتلاف 179 كغم من المكسرات مجهولة المصدر، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
02:29 PM

إغلاق 13 منشأة تجارية مخالفة بمكة ضمن 113 جولة رقابية لبلدية العزيزية

أتلفت 179 كغم من المكسرات مجهولة المصدر و26 عبوة مياه زمزم غير صالحة للاستهلاك

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 113 جولة رقابية ميدانية على المنشآت التجارية وعلى الباعة الجائلين المخالفين؛ بهدف منع مزاولة البيع العشوائي، والقضاء على الظواهر السلبية والحد منها.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 13 منشأة تجارية؛ بسبب مخالفاتها للأنظمة واللوائح، ومصادرة وإتلاف 26عبوة من مياه زمزم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك؛ نظراً لتعرضها لأشعة الشمس وسوء عملية التخزين وعرضها بطرق غير صحيحة، إضافة إلى مصادرة وإتلاف 179 كغم من المكسرات مجهولة المصدر، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

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