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مكتبة الكونجرس تطلب 5 نسخ من إصدارات "رصانة" .. و"السلمي": سنُتيحُها

مركز بحثى سعودي ذو مكانة يحتل الترتيب 169 من بين 8200 مؤسسة عالمية

أعلن رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة" الدكتور محمد بن صقر السلمي، أنّ إصدارات المعهد ستكون متاحة في مكتبة الكونجرس الأمريكية، مشيراً إلى أنّ المكتبة الأمريكية طلبت خمس نسخ من جميع إصدارات المعهد المطبوعة؛ لعرضها للمهتمين.

وتُعدُّ مكتبة الكونجرس من أقدم المؤسسات الفيدرالية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بمنزلة الذراع البحثية للكونجرس، كما أنّها أكبر مكتبة في العالم، إذ تحتوي على الملايين من الكتب، والتسجيلات، وكذلك الصور، والخرائط والمخطوطات في مجموعاتها، إضافةً إلى أنّ مهمتها تتمثل في دعم الكونجرس في تأدية واجباته الدستورية، وتحقيق مزيد من الارتقاء في المعرفة والإبداع.

وتضم المكتبة أكثر من 36.8 مليون كتاب مفهرس، ومواد مطبوعة أخرى في 470 لغة، وأكثر من 68.9 مخطوطة، كما تحتوي على أكبر مجموعة للكتب النادرة في أمريكا الشمالية، وأكبر مجموعة في العالم للموارد القانونية، والأفلام، والخرائط، إضافةً إلى التسجيلات الصوتية.

يُذكر أنّ المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة"، معهد أهلي غير ربحي مستقل، يقدم استشارات، ودورات تدريبية، ودراسات إستراتيجية، واستشرافية متخصصة في الشأن الإيراني، فيما حصل على المركز الأول في التصنيف العالمي من جامعة بنسيلفانيا لعام 2018 / 2019م على مستوى المملكة العربية السعودية، والتاسع على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والـ 28 من بين مراكز الدراسات الإقليمية، وعالمياً حصل على المركز 169 من بين 8200 مؤسسة بحثية حول العالم.

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مكتبة الكونجرس تطلب 5 نسخ من إصدارات "رصانة" .. و"السلمي": سنُتيحُها
سبق

أعلن رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة" الدكتور محمد بن صقر السلمي، أنّ إصدارات المعهد ستكون متاحة في مكتبة الكونجرس الأمريكية، مشيراً إلى أنّ المكتبة الأمريكية طلبت خمس نسخ من جميع إصدارات المعهد المطبوعة؛ لعرضها للمهتمين.

وتُعدُّ مكتبة الكونجرس من أقدم المؤسسات الفيدرالية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بمنزلة الذراع البحثية للكونجرس، كما أنّها أكبر مكتبة في العالم، إذ تحتوي على الملايين من الكتب، والتسجيلات، وكذلك الصور، والخرائط والمخطوطات في مجموعاتها، إضافةً إلى أنّ مهمتها تتمثل في دعم الكونجرس في تأدية واجباته الدستورية، وتحقيق مزيد من الارتقاء في المعرفة والإبداع.

وتضم المكتبة أكثر من 36.8 مليون كتاب مفهرس، ومواد مطبوعة أخرى في 470 لغة، وأكثر من 68.9 مخطوطة، كما تحتوي على أكبر مجموعة للكتب النادرة في أمريكا الشمالية، وأكبر مجموعة في العالم للموارد القانونية، والأفلام، والخرائط، إضافةً إلى التسجيلات الصوتية.

يُذكر أنّ المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة"، معهد أهلي غير ربحي مستقل، يقدم استشارات، ودورات تدريبية، ودراسات إستراتيجية، واستشرافية متخصصة في الشأن الإيراني، فيما حصل على المركز الأول في التصنيف العالمي من جامعة بنسيلفانيا لعام 2018 / 2019م على مستوى المملكة العربية السعودية، والتاسع على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والـ 28 من بين مراكز الدراسات الإقليمية، وعالمياً حصل على المركز 169 من بين 8200 مؤسسة بحثية حول العالم.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
01:40 PM

مكتبة الكونجرس تطلب 5 نسخ من إصدارات "رصانة" .. و"السلمي": سنُتيحُها

مركز بحثى سعودي ذو مكانة يحتل الترتيب 169 من بين 8200 مؤسسة عالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة" الدكتور محمد بن صقر السلمي، أنّ إصدارات المعهد ستكون متاحة في مكتبة الكونجرس الأمريكية، مشيراً إلى أنّ المكتبة الأمريكية طلبت خمس نسخ من جميع إصدارات المعهد المطبوعة؛ لعرضها للمهتمين.

وتُعدُّ مكتبة الكونجرس من أقدم المؤسسات الفيدرالية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بمنزلة الذراع البحثية للكونجرس، كما أنّها أكبر مكتبة في العالم، إذ تحتوي على الملايين من الكتب، والتسجيلات، وكذلك الصور، والخرائط والمخطوطات في مجموعاتها، إضافةً إلى أنّ مهمتها تتمثل في دعم الكونجرس في تأدية واجباته الدستورية، وتحقيق مزيد من الارتقاء في المعرفة والإبداع.

وتضم المكتبة أكثر من 36.8 مليون كتاب مفهرس، ومواد مطبوعة أخرى في 470 لغة، وأكثر من 68.9 مخطوطة، كما تحتوي على أكبر مجموعة للكتب النادرة في أمريكا الشمالية، وأكبر مجموعة في العالم للموارد القانونية، والأفلام، والخرائط، إضافةً إلى التسجيلات الصوتية.

يُذكر أنّ المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة"، معهد أهلي غير ربحي مستقل، يقدم استشارات، ودورات تدريبية، ودراسات إستراتيجية، واستشرافية متخصصة في الشأن الإيراني، فيما حصل على المركز الأول في التصنيف العالمي من جامعة بنسيلفانيا لعام 2018 / 2019م على مستوى المملكة العربية السعودية، والتاسع على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والـ 28 من بين مراكز الدراسات الإقليمية، وعالمياً حصل على المركز 169 من بين 8200 مؤسسة بحثية حول العالم.

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