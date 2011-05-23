النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. صوراً صادمة لما حدث في لسان مصاب كورونا

طبيبان أمريكيان يحاولان حل لغز الحالة غير المألوفة

يعمل طبيبان من ولاية تكساس الأميركية على حل اللغز الكامن وراء حالة غير مألوفة، لشخص تضخم لسانه بشكل جنوني بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة "هيوستن كرونيكل"، فقد بدأت القصة في أكتوبر الماضي، عندما شهد لسان المريض، أنتوني جونز؛ تضخماً كبيراً إلى أن أصبح "بحجم طبق".

وتقول الصحيفة إن التضخم الذي أصاب جونز حال دون تمكنه من الحديث وبلع الطعام، بل حتى التنفس، بشكل طبيعي.

وكان جونز قد أصيب بتضخم اللسان بعد مكوثه لعدة أشهر على جهاز التنفس الاصطناعي بسبب إصابته بكورونا، الصيف الماضي.

وبعد خروجه من المستشفى، لم يتمكن جونز من إغلاق فمه حتى، ودفع لسانه أسنانه السفلية خارجاً، واعتمد على أنبوب للتغذية، وفقا للصحيفة.

وتطلبت حالة جونز استدعاء الطبيب المتخصص بحالات تضخم اللسان، جيمس ملفيل؛ الذي قال إنه رصد 9 حالات تضخم للسان لدى مرضى كورونا.

ولاحظ ملفيل أن 8 من المصابين بتضخم اللسان كانوا من الأميركيين الأفارقة؛ ما دفع نحو الظن بوجود اختلال جيني قد يكون سبباً لتلك الحالات، بحسب الصحيفة.

ورصد البروفيسور المساعد في جامعة تكساس، سيمون يونغ، وجود كمية زائدة من الخلايا الالتهابية على لسان جونز بعد فحصه تحت المجهر.

وقال يونغ إنه "لو تمكنت من تحديد السبب، لو وجدنا اختلافاً جينياً أساسياً كامناً، سيمكننا استخدام ذلك كمؤشر حيوي" في علاج حالات مستقبلية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
شاهد.. صوراً صادمة لما حدث في لسان مصاب كورونا
سبق

يعمل طبيبان من ولاية تكساس الأميركية على حل اللغز الكامن وراء حالة غير مألوفة، لشخص تضخم لسانه بشكل جنوني بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة "هيوستن كرونيكل"، فقد بدأت القصة في أكتوبر الماضي، عندما شهد لسان المريض، أنتوني جونز؛ تضخماً كبيراً إلى أن أصبح "بحجم طبق".

وتقول الصحيفة إن التضخم الذي أصاب جونز حال دون تمكنه من الحديث وبلع الطعام، بل حتى التنفس، بشكل طبيعي.

وكان جونز قد أصيب بتضخم اللسان بعد مكوثه لعدة أشهر على جهاز التنفس الاصطناعي بسبب إصابته بكورونا، الصيف الماضي.

وبعد خروجه من المستشفى، لم يتمكن جونز من إغلاق فمه حتى، ودفع لسانه أسنانه السفلية خارجاً، واعتمد على أنبوب للتغذية، وفقا للصحيفة.

وتطلبت حالة جونز استدعاء الطبيب المتخصص بحالات تضخم اللسان، جيمس ملفيل؛ الذي قال إنه رصد 9 حالات تضخم للسان لدى مرضى كورونا.

ولاحظ ملفيل أن 8 من المصابين بتضخم اللسان كانوا من الأميركيين الأفارقة؛ ما دفع نحو الظن بوجود اختلال جيني قد يكون سبباً لتلك الحالات، بحسب الصحيفة.

ورصد البروفيسور المساعد في جامعة تكساس، سيمون يونغ، وجود كمية زائدة من الخلايا الالتهابية على لسان جونز بعد فحصه تحت المجهر.

وقال يونغ إنه "لو تمكنت من تحديد السبب، لو وجدنا اختلافاً جينياً أساسياً كامناً، سيمكننا استخدام ذلك كمؤشر حيوي" في علاج حالات مستقبلية.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
12:08 PM

شاهد.. صوراً صادمة لما حدث في لسان مصاب كورونا

طبيبان أمريكيان يحاولان حل لغز الحالة غير المألوفة

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
13,704

يعمل طبيبان من ولاية تكساس الأميركية على حل اللغز الكامن وراء حالة غير مألوفة، لشخص تضخم لسانه بشكل جنوني بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة "هيوستن كرونيكل"، فقد بدأت القصة في أكتوبر الماضي، عندما شهد لسان المريض، أنتوني جونز؛ تضخماً كبيراً إلى أن أصبح "بحجم طبق".

وتقول الصحيفة إن التضخم الذي أصاب جونز حال دون تمكنه من الحديث وبلع الطعام، بل حتى التنفس، بشكل طبيعي.

وكان جونز قد أصيب بتضخم اللسان بعد مكوثه لعدة أشهر على جهاز التنفس الاصطناعي بسبب إصابته بكورونا، الصيف الماضي.

وبعد خروجه من المستشفى، لم يتمكن جونز من إغلاق فمه حتى، ودفع لسانه أسنانه السفلية خارجاً، واعتمد على أنبوب للتغذية، وفقا للصحيفة.

وتطلبت حالة جونز استدعاء الطبيب المتخصص بحالات تضخم اللسان، جيمس ملفيل؛ الذي قال إنه رصد 9 حالات تضخم للسان لدى مرضى كورونا.

ولاحظ ملفيل أن 8 من المصابين بتضخم اللسان كانوا من الأميركيين الأفارقة؛ ما دفع نحو الظن بوجود اختلال جيني قد يكون سبباً لتلك الحالات، بحسب الصحيفة.

ورصد البروفيسور المساعد في جامعة تكساس، سيمون يونغ، وجود كمية زائدة من الخلايا الالتهابية على لسان جونز بعد فحصه تحت المجهر.

وقال يونغ إنه "لو تمكنت من تحديد السبب، لو وجدنا اختلافاً جينياً أساسياً كامناً، سيمكننا استخدام ذلك كمؤشر حيوي" في علاج حالات مستقبلية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,983
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,676
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,476
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,239

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة