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أكثر من 900 ألف مستفيد من خدمة التذكير والإشعارات عبر منصة معين الرقمية

تسهل على المستفيدين متابعة الدعاوى وتختصر الوقت والمكان في إنجازها

قدمت خدمة التذكير والإشعارات خدماتها لأكثر من 900 ألف مستفيد عبر منصة معين الرقمية بديوان المظالم.

وتتيح للمستخدمين الخارجيين المسجلين بمنصة معين والموثقة بياناتهم من خلال التكامل مع منصة "أبشر"، إمكانية تفعيل خدمة الرسائل والتذكير والإشعارات دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة أو الاتصال على الرقم الموحد، حرصًا على سرعة العمل بمحاكم ديوان المظالم.

يُذكر أن خدمة التذكير والإشعارات تأتي ضمن ما تقدمه منصة معين من خدمات رقمية سهلت على المستفيدين متابعة الدعوى، واختصرت الوقت والمكان في إنجاز دعواهم بخطوات رقمية عالية الجودة والخدمة.

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أكثر من 900 ألف مستفيد من خدمة التذكير والإشعارات عبر منصة معين الرقمية
سبق

قدمت خدمة التذكير والإشعارات خدماتها لأكثر من 900 ألف مستفيد عبر منصة معين الرقمية بديوان المظالم.

وتتيح للمستخدمين الخارجيين المسجلين بمنصة معين والموثقة بياناتهم من خلال التكامل مع منصة "أبشر"، إمكانية تفعيل خدمة الرسائل والتذكير والإشعارات دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة أو الاتصال على الرقم الموحد، حرصًا على سرعة العمل بمحاكم ديوان المظالم.

يُذكر أن خدمة التذكير والإشعارات تأتي ضمن ما تقدمه منصة معين من خدمات رقمية سهلت على المستفيدين متابعة الدعوى، واختصرت الوقت والمكان في إنجاز دعواهم بخطوات رقمية عالية الجودة والخدمة.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
10:45 PM

أكثر من 900 ألف مستفيد من خدمة التذكير والإشعارات عبر منصة معين الرقمية

تسهل على المستفيدين متابعة الدعاوى وتختصر الوقت والمكان في إنجازها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
678

قدمت خدمة التذكير والإشعارات خدماتها لأكثر من 900 ألف مستفيد عبر منصة معين الرقمية بديوان المظالم.

وتتيح للمستخدمين الخارجيين المسجلين بمنصة معين والموثقة بياناتهم من خلال التكامل مع منصة "أبشر"، إمكانية تفعيل خدمة الرسائل والتذكير والإشعارات دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة أو الاتصال على الرقم الموحد، حرصًا على سرعة العمل بمحاكم ديوان المظالم.

يُذكر أن خدمة التذكير والإشعارات تأتي ضمن ما تقدمه منصة معين من خدمات رقمية سهلت على المستفيدين متابعة الدعوى، واختصرت الوقت والمكان في إنجاز دعواهم بخطوات رقمية عالية الجودة والخدمة.

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