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شاهد .. فرق الإطفاء تكافح حريقاً التهم شاحنتين داخل مدينة الصناعات ببيش

اندلع بشاحنتي نقل مشتقات بترولية.. ولم يعلن عن وقوع إصابات

تكافح فرق الإطفاء حريقاً التهم شاحنتين حتى الآن في مدينة الصناعات الأساسية والتحويلية بمحافظة بيش بمنطقة جازان.

ورصدت مقاطع فيديو حجم الحريق الذي اندلع قبل نحو ساعة في شاحنتي نقل المشتقات البترولية، ولم تذكر المعلومات الأولية وقوع إصابات حتى وقت نشر هذا الخبر.

جازان بيش مدينة الصناعات الأساسية والتحويلية حريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. فرق الإطفاء تكافح حريقاً التهم شاحنتين داخل مدينة الصناعات ببيش
سبق

تكافح فرق الإطفاء حريقاً التهم شاحنتين حتى الآن في مدينة الصناعات الأساسية والتحويلية بمحافظة بيش بمنطقة جازان.

ورصدت مقاطع فيديو حجم الحريق الذي اندلع قبل نحو ساعة في شاحنتي نقل المشتقات البترولية، ولم تذكر المعلومات الأولية وقوع إصابات حتى وقت نشر هذا الخبر.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
11:53 PM

شاهد .. فرق الإطفاء تكافح حريقاً التهم شاحنتين داخل مدينة الصناعات ببيش

اندلع بشاحنتي نقل مشتقات بترولية.. ولم يعلن عن وقوع إصابات

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محمد المواسي - جازان
0
2,824

تكافح فرق الإطفاء حريقاً التهم شاحنتين حتى الآن في مدينة الصناعات الأساسية والتحويلية بمحافظة بيش بمنطقة جازان.

ورصدت مقاطع فيديو حجم الحريق الذي اندلع قبل نحو ساعة في شاحنتي نقل المشتقات البترولية، ولم تذكر المعلومات الأولية وقوع إصابات حتى وقت نشر هذا الخبر.

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