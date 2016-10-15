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فيديو.. شاهد ما فعلته لاعبات فريق أردني بعد سقوط حجاب المنافسة

لقيت اللقطة استحسان الجماهير

أثناء مباراة بالدوري النسائي الأردني لكرة القدم، سقط الحجاب عن رأس لاعبة أثناء التحامها في كرة مشتركة مع منافستها، وهنا قام لاعبو الفريق المنافس بأمر أثار الإعجاب.

وقال موقع "روسيا اليوم"، أثار مقطع فيديو من الدوري النسائي الأردني لكرة القدم إعجاب ومديح رواد مواقع التواصل الاجتماعي العاشقين للساحرة المستديرة، وغير العاشقين لها.

وخلال مباراة جمعت سيدات نادي عمان مع نظيراتهن من نادي شباب الأردن، حاولت إحدى لاعبات نادي عمان التخلص من الرقابة اللصيقة التي فرضت عليها من منافساتها، لكنها لم تستطع المرور منهن، ونتيجة التحامها بالكرة ومحاولتها المراوغة، سقط حجابها بشكل مفاجئ.

وسارعت لاعبات نادي شباب الأردن إلى اللاعبة التي توقفت عن اللعب وانهمكت بتصحيح حجابها، وما كان منهن إلا أن شكلن حلقة دائرية حولها، كي تتمكن من إصلاح حجابها دون أي حرج يتسبب لها، في مشهد رائع واستثنائي في عالم كرة القدم.

ولقيت اللقطة استحسان الجماهير التي احتشدت في المدرجات لمتابعة المباراة، حيث صفقت بحرارة للمشهد، كما نال الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوه على نطاق واسع.

ويقول المعلق "FREEDOM " تعليقًا على الفيديو على موقع "يو تيوب": "رغم أن فتيات الخصم لسن محجبات ولكن كانت مبادرتهن تستحق التقدير".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أقر ارتداء غطاء الرأس للاعبات بعدما أثار الجدل بمنعه في الملاعب في وقت سابق.

الدوري النسائي الأردني

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فيديو.. شاهد ما فعلته لاعبات فريق أردني بعد سقوط حجاب المنافسة
سبق

أثناء مباراة بالدوري النسائي الأردني لكرة القدم، سقط الحجاب عن رأس لاعبة أثناء التحامها في كرة مشتركة مع منافستها، وهنا قام لاعبو الفريق المنافس بأمر أثار الإعجاب.

وقال موقع "روسيا اليوم"، أثار مقطع فيديو من الدوري النسائي الأردني لكرة القدم إعجاب ومديح رواد مواقع التواصل الاجتماعي العاشقين للساحرة المستديرة، وغير العاشقين لها.

وخلال مباراة جمعت سيدات نادي عمان مع نظيراتهن من نادي شباب الأردن، حاولت إحدى لاعبات نادي عمان التخلص من الرقابة اللصيقة التي فرضت عليها من منافساتها، لكنها لم تستطع المرور منهن، ونتيجة التحامها بالكرة ومحاولتها المراوغة، سقط حجابها بشكل مفاجئ.

وسارعت لاعبات نادي شباب الأردن إلى اللاعبة التي توقفت عن اللعب وانهمكت بتصحيح حجابها، وما كان منهن إلا أن شكلن حلقة دائرية حولها، كي تتمكن من إصلاح حجابها دون أي حرج يتسبب لها، في مشهد رائع واستثنائي في عالم كرة القدم.

ولقيت اللقطة استحسان الجماهير التي احتشدت في المدرجات لمتابعة المباراة، حيث صفقت بحرارة للمشهد، كما نال الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوه على نطاق واسع.

ويقول المعلق "FREEDOM " تعليقًا على الفيديو على موقع "يو تيوب": "رغم أن فتيات الخصم لسن محجبات ولكن كانت مبادرتهن تستحق التقدير".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أقر ارتداء غطاء الرأس للاعبات بعدما أثار الجدل بمنعه في الملاعب في وقت سابق.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
03:00 PM

فيديو.. شاهد ما فعلته لاعبات فريق أردني بعد سقوط حجاب المنافسة

لقيت اللقطة استحسان الجماهير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
25
34,623

أثناء مباراة بالدوري النسائي الأردني لكرة القدم، سقط الحجاب عن رأس لاعبة أثناء التحامها في كرة مشتركة مع منافستها، وهنا قام لاعبو الفريق المنافس بأمر أثار الإعجاب.

وقال موقع "روسيا اليوم"، أثار مقطع فيديو من الدوري النسائي الأردني لكرة القدم إعجاب ومديح رواد مواقع التواصل الاجتماعي العاشقين للساحرة المستديرة، وغير العاشقين لها.

وخلال مباراة جمعت سيدات نادي عمان مع نظيراتهن من نادي شباب الأردن، حاولت إحدى لاعبات نادي عمان التخلص من الرقابة اللصيقة التي فرضت عليها من منافساتها، لكنها لم تستطع المرور منهن، ونتيجة التحامها بالكرة ومحاولتها المراوغة، سقط حجابها بشكل مفاجئ.

وسارعت لاعبات نادي شباب الأردن إلى اللاعبة التي توقفت عن اللعب وانهمكت بتصحيح حجابها، وما كان منهن إلا أن شكلن حلقة دائرية حولها، كي تتمكن من إصلاح حجابها دون أي حرج يتسبب لها، في مشهد رائع واستثنائي في عالم كرة القدم.

ولقيت اللقطة استحسان الجماهير التي احتشدت في المدرجات لمتابعة المباراة، حيث صفقت بحرارة للمشهد، كما نال الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوه على نطاق واسع.

ويقول المعلق "FREEDOM " تعليقًا على الفيديو على موقع "يو تيوب": "رغم أن فتيات الخصم لسن محجبات ولكن كانت مبادرتهن تستحق التقدير".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أقر ارتداء غطاء الرأس للاعبات بعدما أثار الجدل بمنعه في الملاعب في وقت سابق.

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