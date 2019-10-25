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المبعوث الأمريكي حاول الاتصال برئيس الوزراء السوداني لكنه لم ينجح

"فيلتمان" طالب بالإفراج عن المعتقلين

ذكر المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون القرن الإفريقي جيفري فيلتمان، أنه جرت محاولات للاتصال برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لكنها لم تنجح، بحسب ما أفادت "رويترز".

ودعا "فيلتمان" إلى الإفراج عن المعتقلين في السودان الذي سيطر الجيش فيه على السلطة بعد أن ألقى القبض على أعضاء بالحكومة الانتقالية من بينهم "حمدوك" نفسه.

الرئيسية/ أخبار العالم

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المبعوث الأمريكي حاول الاتصال برئيس الوزراء السوداني لكنه لم ينجح
سبق

ذكر المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون القرن الإفريقي جيفري فيلتمان، أنه جرت محاولات للاتصال برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لكنها لم تنجح، بحسب ما أفادت "رويترز".

ودعا "فيلتمان" إلى الإفراج عن المعتقلين في السودان الذي سيطر الجيش فيه على السلطة بعد أن ألقى القبض على أعضاء بالحكومة الانتقالية من بينهم "حمدوك" نفسه.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
08:27 PM

المبعوث الأمريكي حاول الاتصال برئيس الوزراء السوداني لكنه لم ينجح

"فيلتمان" طالب بالإفراج عن المعتقلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون القرن الإفريقي جيفري فيلتمان، أنه جرت محاولات للاتصال برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لكنها لم تنجح، بحسب ما أفادت "رويترز".

ودعا "فيلتمان" إلى الإفراج عن المعتقلين في السودان الذي سيطر الجيش فيه على السلطة بعد أن ألقى القبض على أعضاء بالحكومة الانتقالية من بينهم "حمدوك" نفسه.

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